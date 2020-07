Oberstdorf daje pogum tudi Planici in Pokljuki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koronavirus je dodobra premešal štrene prirediteljem športnih dogodkov po vsem svetu. Podobno velja za Planico in Pokljuko, kjer bosta konec leta oziroma februarja prihodnje leto svetovni prvenstvi v poletih in biatlonu. Optimizem tudi slovenskim prirediteljem vliva nemški Oberstdorf, kjer napovedujejo polne tribune med SP v nordijskem smučanju.

Moritz Beckers-Schwarz iz organizacijskega odbora v Oberstdorfu, kjer se bo prvenstvo začelo 24. februarja oziroma kmalu po SP v biatlonu na Pokljuki, pravi, da so prepričani, da prvenstvo bo.

"Trenutno se pripravljamo na prvenstvo po prvotnih načrtih, torej s 100-odstotno zasedenostjo tribun. O tem, ali bomo morali v zvezi z gledalci kaj spreminjati, pa bodo odločale pristojne službe in bavarska deželna vlada."

Glede na aktualno stanje s koronavirusom seveda ostajajo odprta številna vprašanja. Vsaj za zdaj pa o odpovedi ne razmišlja nihče, tudi z Mednarodno smučarsko zvezo Fis ne obstaja dogovor o morebitnem datumu, ko bi morali odločati o izvedbi ali morebitni odpovedi tekmovanja oziroma o morebitnih ukrepih za spremembo izvedbe.

Vsaj za zdaj so nemški prireditelji s prodajo vstopnic zadovoljni. Prodali so 25.000 vstopnic, številne med njimi so večdnevne. Za primer odpovedi tekmovanja imajo sklenjeno zavarovanje, s katerim si bodo povrnili izpad od prodaje vstopnic tudi v primeru omejitve števila gledalcev.