Ob hrvaški zmagi Slokarjeva med deseterico

Medtem ko so se organizatorji na Krvavcu podpisali pod novo uspešno izvedbo tekme evropskega pokala, pa je drugo zaporedno zmago na tekmah te ravni slavila Zrinka Ljutić. Komaj 17-letna Hrvatica, ki letos prvič nastopa na članskih FIS tekmovanjih, je pred dnevi dobila slalom na Zell am Seeju, tokrat je bila najboljša še v veleslalomu. V finalu je pridobila eno mesto in za stotinko sekunde prehitela Norvežanko Marte Monsen, za 26 pa njeno rojakinjo Kajo Norbye.

Izmed Slovenk sta se do ročk prebili le znanki iz tekem svetovnega pokala Neja Dvornik, ki je bila osma, in Andreja Slokar na 24. mestu. Medtem ko je slednja priznala, da je takšen tip veleslalomov zanjo še velik izziv in naloga za učenje, pa je prva zadovoljno dejala: "Tekme sem se po dobrih treningih lotila brez nahrbtnika. Vesela sem, da mi je na postavitvi, ki mi praviloma povzroča težave, uspelo dobro odpeljati. "