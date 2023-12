Kvalifikacije usodne za vseh šest Slovencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S kvalifikacijami pred sprintersko tekmo v prostem koraku se je v italijanskem Dobbiacu oziroma Toblachu začela novoletna turneja v smučarskem teku Tour de Ski. Uvodne kvalifikacije sta dobila Švedinja Jonna Sundling in Francoz Lucas Chanavat. Nihče od slovenskih predstavnikov se ni prebil med prvo trideseterico in v izločilne boje.

V ženski konkurenci sta na 1362 metrov dolgi progi nastopili Eva Urevc in Anja Mandeljc. Urevc, ki je bila po polovici proge še 30., je za zmagovalko kvalifikacij zaostala 13,79 sekunde in končala na 38. mestu, Mandeljc je zaostala 17,85 sekunde in bila 56.

Miha Šimenc je bil s 37. mestom in zaostankom 8,48 sekunde najboljši Slovenec v moških kvalifikacijah. Izločilne boje je zgrešil za 85 stotink sekunde. Vili Črv (+ 13,06) je bil 62., Anže Gros (+16,39) 83., Miha Ličef (+ 18,73) pa 89.

V moških kvalifikacijah je bil najboljši izmed Slovencev Miha Šimenc. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izločilni boji uvodne tekme 18. izvedbe novoletne turneje se bodo začeli ob 14.30. V Dobbiacu v nedeljo in ponedeljek sledita še tekmi na razdaljo. Novoletna turneja se nato seli v švicarski Davos, končala se bo 7. januarja v italijanskem Val di Fiemmeju z vzponom na Alpe Cermis.