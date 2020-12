Ob 16.30 se začenja prestižna novoletna turneja!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 16.30 se s kvalifikacijami v Oberstdorfu začenja že 69. novoletna turneja. Slovenske barve na prvi postojanki boja za zlatega orla zastopajo bratje Prevc (Domen, Cene in Peter), Žiga Jelar, Bor Pavlovčič in glavno slovensko orožje Anže Lanišek.

Tik pred začetkom so nemški organi prižgali rdečo luč za poljske skakalce. Potem ko je bil eden od sedmerice poljskih skakalcev Klemens Muranka v nedeljo pozitiven na novi koronavirus, so v ponedeljek prejeli informacijo, da je celotna ekipa izključena s prve postaje drugega vrhunca sezone. V Oberstdorfu Poljaki tako ne bodo imeli niti enega predstavnika, upi na visoka mesta so tako splavali po vodi, še preden se je začelo zares. Na štartu bo danes tako namesto 62 le 55 skakalcev.