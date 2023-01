Lanišek znova odličen, slovenski orli navdušili!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Lanišek je bil na novoletni turneji drugi v Garmisch-Partenkirchnu in tretji v Innsbrucku. Tokrat se mu obeta nov vrhunski dosežek še v Bischofshofnu. Foto: Guliverimage

Bischofshofen, zadnje prizorišče novoletne turneje, bi lahko slovenskemu taboru prinesel veliko veselja. V kvalifikacijah si je nastop na petkovi tekmi zagotovilo vseh šest slovenskih orlov, znova pa je najbolj blestel Anže Lanišek. V skupnem seštevku turneje štirih skakalnic je na odličnem tretjem mestu, v kvalifikacijah pa je zaostal le za vodilnim Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom in Poljakom Dawidom Kubackim. Med najboljših 12 so se uvrstili kar štirje Slovenci, Peter Prevc je izjemna nastopa na treningu potrdil s sedmim mestom v kvalifikacijah.

Pari petkove tekme s slovenskimi skakalci: Francisco Mörth (Avt/48) - Anže Lanišek (Slo/3)

Niko Kytosaho (Fin/44) - Peter Prevc (Slo/7)

Yukiya Sato (Jap/41) – Žiga Jelar (Slo/10)

Decker Dean (ZDA/39) – Timi Zajc (Slo/12)

Antti Aalto (Fin/31) – Lovro Kos (Slo/19)

Domen Prevc (Slo/40) – Piotr Zyla (Pol/11)

V slovenskem taboru so bili zelo zadovoljni z razpletom kvalifikacij za sklepno dejanje novoletne turneje. Na tekmo se je uvrstilo šest slovenskih orlov, kar štirje so se zvrstili med najboljših 12, tik pod vrhom pa se je znova zvrstil Anže Lanišek. Pred zadnjo postojanko je tretji najboljši v skupnem vrstnem redu, tako da je vse bližje imenitnemu uspehu, uvrstitvi na stopničkah.

Prebuja se Peter Prevc, ki je v Bischofshofnu izstopal že na treningu, nato pa v kvalifikacijah zaostal le za šestimi tekmeci. Med najboljših deset se je uvrstil tudi Žiga Jelar in s tem dokazal, kako dviguje formo pred koncem slovite nemško-avstrijske turneje, kaj veliko pa za najboljšimi nista zaostala niti 12. Timi Zajc in 19. Lovro Kos, ki je v skupnem vrstnem redu turneje sicer na repu elitne deseterice. Odličen ekipni uspeh Slovenije je dopolnil Domen Prevc in si z 39. mestom zagotovil nastop na petkovi tekmi. Ta se bo začela ob 16.30.

Rezultati 2. treninga 1. D. Kubacki (Pol) 134,5 m/91,8 točke

2. H. E. Granerud (Nor) 133/87,8

3. A. Lanišek (Slo) 131,5/86,4

4. P. Prevc (Slo) 132,5/83,1

5. M. Fettner (Avt) 129,5/82,5

6. L. Kos (Slo) 132/81,5

…

12. T. Zajc (Slo) 128/73,3

16. Ž. Jelar (Slo) 124,5/70,9

41. D. Prevc (Slo) 117/55,3

Rezultati 1. treninga 1. H. E. Granerud (Nor) 139 m/93,4 točke

2. P. Prevc (Slo) 139/87,5

3. A. Lanišek (Slo) 134,5/84,3

4. K. Stoch (Pol) 132,5/80,6

5. D. Kubacki (Slo) 132/79,3

…

12. Ž. Jelar (Slo) 133/73,4

14. L. Kos (Slo) 119,5/72,2

16. T. Zajc (Slo) 125,5/71,3

59. D. Prevc (Slo) 110/38

V boju za zlatega orla je za zdaj videti, da bo šla končna zmaga v roke Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda, ki ima pred poljskim skakalcem Davidom Kubackim 23,3 točke prednosti, naš Anže Lanišek, ki je drugi v svetovnem pokalu, pa ima 54,3 točke zaostanka, a tudi 16 točk prednosti pred četrtouvrščenim Poljakom Piotrom Zylo. Norvežan je bil najboljši tudi v kvalifikacijah, kjer je Kubackega prehitel za dobre štiri točke.

Lanišek je pred 11 leti v Bischofsohnu že zmagal, le da takrat na tekmi celinskega pokala, medtem ko se mu v svetovnem pokalu v tem avstrijskem skakalnem središču še ni uspelo zavihteti med najboljšo deseterico. Lani je bil najboljši na 13. mestu, a lahko pričakujemo, da se bo ta uvrstitev krepko popravila že v petek.