Novi izzivi Petra Prevca

Nekdanji odlični smučarski skakalec Peter Prevc je po čustvenem marčevskem zaključku bogate športne poti v Planici dodobra spočil telo in duha, zdaj pa spoznava drugo kariero. "Z ženo sva se lotila projekta, ki bo luč ugledal v prihodnosti. Po drugi strani pa se trenutno tudi precej izobražujem. Pod svoje okrilje me je na neke vrste pripravništvo vzel sponzor in velik podpornik," je v pogovoru za Sportal dejal 32-letnik.

Najbolj smučarsko-skakalna družina v Sloveniji Prevc je vajena zmag in lovorik. Za zdaj jih ima v svojih vitrinah največ najstarejši od bratov Peter Prevc, ki je marca v Planici na čustveni slovesnosti končal zavidanja vredno športno pot. Ta mu je med letoma 2013 in 2016 prinesla štiri zaporedne nazive športnika leta svoje države.

Tudi letos je stal na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma in prevzel kipec.

"Vesel sem, da ostajajo nagrade v družini. Ponosen sem na sestro in ji želim mirno nadaljevanje," je na najstnico ponosen starejši brat, ki danes na lastni koži spoznava, kako zahtevno je biti navijač, sploh ob toliko uspešnih športnikih.

"Odkar sem končal kariero, ne bi rekel, da sem pogrešal karkoli od športa, lahko pa ga zdaj veliko več gledam. In ugotovil sem eno stvar, konci tedna so kar zapolnjeni s športom (smeh, op. a.). Pretekli konec tedna se je že zgodaj začelo s teki, končalo pa zvečer s smučanjem v ZDA. Kar naenkrat je bil dan naokoli," nam je dejal 32-letnik, ki si je po zaključku profesionalnih skokov sprva vzel dovolj časa zase.

Najprej na dolg dopust, nato z ženo v skupen projekt in pod okrilje podpornika

"Imel sem zelo dolg dopust, res pravi dopust. Tak, da sem se povsem pomiril in si zelo spočil. Telo je namreč čez čas spoznalo, da potrebuje konkreten počitek. Ko sem si odpočil, pa sem začel novo pot," pripoveduje Prevc, ki je v drugo kariero vstopil tudi z ženo Mino.

Z ženo Mino sta se lotila skupnega projekta, o katerem še ne želi pretirano govoriti. Foto: Aleš Fevžer

"Z ženo sva se lotila novega projekt, ki bo luč ugledal v prihodnosti. Ko bo vse skupaj dovolj razvito, bom povedal kaj več, za zdaj pa naj ostane le pri tem. Po drugi strani se trenutno tudi precej izobražujem. Ne gre za kakšno šolo ali fakulteto, bom rekel, da sem šolo za zdaj malo preskočil. Gre bolj za to, da me je pod svoje okrilje na neke vrste pripravništvo vzel sponzor in velik podpornik, da me spozna z delom v podjetju. Trenutno delam predvsem na izzivih sponzorstva," dodaja štirikratni športnik Slovenije, ki oceno dozdajšnjega opravljenega dela prepušča drugim, vesel pa je, da ima "trenutno velik privilegij, da nimam nobenega časovnega pritiska in omejitev".

"Pod svoje okrilje me je na neke vrste pripravništvo vzel sponzor in velik podpornik, da me spozna z delom v podjetju. Trenutno delam predvsem na izzivih sponzorstva." Foto: Ana Kovač