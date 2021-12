Nova priložnost za Ilko Štuhec in izjemno Italijanko

Konec tedna se bo nadaljeval svetovni pokal v alpskem smučanju, kjer bodo v ospredju znova specialistke za hitre discipline. Smučarke se bodo namreč v soboto in nedeljo pomerile na dveh superveleslalomih, na katerih bosta priložnost za dober izid iskali tudi Ilka Štuhec in Maruša Ferk.

Po koncu tekem v Lake Louisu so se alpske smučarke že preselile v Evropo, kjer jih konec tedna v St. Moritzu v Švici čakata dva superveleslaloma za svetovni pokal. Sezono je spektakularno začela Italijanka Sofia Goggia, ki je v Kanadi pisala zgodovino. Postala je tretja smučarka v zgodovini svetovnega pokala, ki se je v Lake Louisu razveselila treh zaporednih zmag v isti sezoni. Pred njo sta se omenjenega podviga razveselili le še Američanka Lindsey Vonn, ki ji je to uspelo kar trikrat (2011, 2012 in 2015), in Nemka Katja Seizinger (1997).

Sofia Goggia je bila junakinja preteklega tedna. Foto: Reuters

Goggia bo največ pozornosti deležna tudi v Švici, kjer so sicer šele pred kratkim potrdili izvedbo obeh tekem. Pravila v St. Moritzu namreč določajo, da bi morale tekmovalke po prihodu iz ZDA v švicarskem kantonu Graubünden prestati desetdnevno karanteno, a so oblasti v Švici v dogovoru s FIS dale zeleno luč, da bodo smučarke in njihove spremljevalne ekipe deležne izjem.

Dve slovenski predstavnici

S trojčkom zmag je v boj za vrh v svetovnem pokalu posegla Goggia, ki je zdaj s 315 točkami na tretjem mestu svetovnega pokala prehitela slovensko junakinjo začetka sezone, Andrejo Slokar. Ta v hitrih disciplinah ne nastopa, bosta pa slovenske barve v Švici zastopali Ilka Štuhec in Maruša Ferk.

Štuhčeva je uvodne preizkušnje v hitrih disciplinah začela nekoliko slabše od lastnih pričakovanj. Na smukih v Lake Louisu, kjer je pred leti že stala na najvišji stopnički, je zabeležila 20. in 16. čas, v superveleslalomu pa je ostala brez rezultata. Novo priložnost bo imela že v soboto, ko se bo podala na progo v St. Moritzu. Na kraj v Švici ima slovenska smučarka lepe spomine, saj je tam leta 2017 postala svetovna prvakinja v smuku, superveleslalom pa je takrat sklenila na enajstem mestu.

Foto: Guliverimage

"Kot sem že povedala, to ni bil začetek sezone, ki sem si ga želela oziroma sem ga imela v načrtu. Zdaj moram samo ostati mirna in verjeti, da smo delali res dobro, kar tudi smo. Gledati moram predvsem nase, da bom lahko dobro smučanje s treningov potem prikazala tudi na tekmi. Tudi za tekmi v St. Moritzu ne velja nič drugega, kot da se 'vržem na glavo'," je pred prihodom v Švico dejala Štuhčeva.

Bolje je sezono v superveleslalomu odprla Ferkova, ki je bila na prvem superveleslalomu sezone v Lake Louisu 16. 33-letna smučarka, ki že drugo sezono trenira z mednarodno ekipo ISRA, je s tem postavila tudi svoj drugi najboljši izid v superveleslalomih v karieri, višje je bila le leta 2014, ko je bila v Cortini d'Ampezzo enajsta.

Oba superveleslaloma v soboto in nedeljo bosta na sporedu ob 10.30. Tudi prihodnji konec tedna pa specialistke za hitre discipline ne bodo počivale, saj bosta po Lake Louisu in St. Moritzu v Val d'Iseru na sporedu še smuk in superveleslalom.

Preberite še: