Nov izziv za Mikaelo Shiffrin #video

Mikaela Shiffrin Foto: Reuters Prejšnjo zimo je zaznamovala ameriška smučarka Mikaela Shiffrin, ki je presegla rekordnih 87 zmag v svetovnem pokalu legendarnega Ingemarja Stenmarka. Zdaj je pri 88 zmagah. Pa ima šele 28 let. Je pa prvič zmagala še kot najstnica, decembra 2012. Zmage ima v vseh disciplinah, največ pa v slalomu (53). V slalomu je to zimo osvojila svoj že sedmi mali kristalni globus. Dobitnica petih velikih kristalnih globusov ima malih skupaj deset. Tako velja za specialistko za slalom. Si je pa za naslednjo sezono, v katero bo vstopila z novo glavno trenerko (Karin Harjo, ki je doslej delala v kanadski reprezentanci), zadala nov izziv: da postane boljša in uspešnejša še v smuku.

"Želim raziskati, kakšne so moje sposobnosti v smuku"

"Vedno se bom počutila kot slalomistka. Smučam vse in se počutim v elementu v vseh disciplinah, a mislim, da ne bi mogla povsem preklopiti od slaloma k smuku. Si pa želim veliko bolj raziskati, kakšne so moje sposobnosti v smuku. Mislim, da je nekaj elementov, ki mi manjkajo in jih morda v superveleslalomu že imam. V slalomu, veleslalomu in superveleslalomu se počutim domače, smuk pa je zame še neraziskan svet," je razlagala v intervjuju za Reuters. V smuku ima res le tri zmage, v seštevku tega pa je bila doslej le dvakrat v prvi deseterici (peta leta 2020 in 2018). S svojo novo trenerko se je pred dnevi vrnila z Norveške, kjer je po koncu svetovnega pokala opravila prvi pripravljalni kamp za naslednjo sezono. In poudarek je bil prav na hitrih disciplinah.

Na treningih v aprilu se je že osredotočila na hitre discipline. Foto: Reuters

Med najbolj vplivnimi na svetu

Mikaela Shiffrin in njen izbranec Aleksander Aamodt Kilde pred dnevi na razglasitvi najbolj vplivnih ljudi na svetu po izboru revije Time. Foto: Reuters Čeprav je sedemkratno svetovno prvakinjo revija Time izbrala za eno od 100 najbolj vplivnih oseb leta, pa v domovini še naprej ne uživa tolikšnega zvezdniškega statusa kot v Evropi. V ZDA enostavno alpsko smučanje ni tako priljubljeno in medijsko pokrito kot na stari celini. "Najbrž je ena najtežjih stvari, kako bi smučanje v ZDA dvignili na višjo raven. Imamo pač toliko talentov v vseh športih," pravi Shiffrinova.

Z rekordno sezono je pozabila na razočaranje z zadnjih olimpijskih iger v Pekingu, ko je ostala brez ene same kolajne. V slalomu in veleslalomu je celo odstopila. Tako ima s svojih treh olimpijskih iger samo po eno slalomsko in veleslalomsko zlato kolajno (in srebro v kombinaciji). Naslednje zimske olimpijske igre bodo šele februarja 2026. "Iz svojih olimpijskih izkušenj, še posebej iz pekinške, sem se naučila, da na olimpijske igre ne smeš iti z nobenimi pričakovanji." Za naslednje se bo pripravljala kot za vse doslej. "Lahko bodo povsem drugačne zame že samo zaradi lokacije in drugačnih snežnih pogojev, ki mi bodo bolj domači." Umeten sneg in zelo nizke temperature ji na Kitajskem niso ustrezale. Čez tri leta bodo igre v Cortini d`Ampezzo.