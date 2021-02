Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preizkušnja v Lahtiju je bila tretja v zgodovini mladinskih svetovnih prvenstev za nordijske kombinatorke, najboljša slovenska uvrstitev pa ostaja 7. mesto Eme Volavšek iz Lahtija izpred dveh let. Tokrat je na istem prizorišču končala mesto nižje, potem ko je bila po skokih 11., z osmim časom teka na petkilometrski razdalji pa se je prebila na končno osmo mesto. Naša druga predstavnica Silva Verbič je končala na 27. mestu.

Naslov je zanesljivo osvojila Norvežanka Gyda Westvold Hansen, ki je bila doslej dvakrat podprvakinja. Minuto in pet sekund je zaostala njena rojakinja Marte Leinan Lund, tretja je bila Avstrijka Lisa Hirner z zaostankom minute in devet sekund. Volavškova je zaostala minuto in 51 sekund. Kombinatorke čez dva dni čaka še mešana ekipna tekma.