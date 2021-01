Hladnik in Volavškova državna prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Planici je danes potekalo državno prvenstvo v nordijski kombinaciji , prvaka sta postala Matic Hladnik iz Tržiča in Ema Volavšek iz Ilirije.

V zasneženi Planici so se danes za naslov državnega prvaka pomerili naši najboljši kombinatorci in kombinatorke na srednji napravi. Državni prvak je postal Matic Hladnik iz NSK Tržič-FMG, ki je bil po skokih tretji, na koncu pa je za 9 sekund premagal člana SSK Mislinja, Gašperja Brecla, bron je osvojil član SSK Žiri, Erazem Stanonik, ki je zaostal 42 sekund. Tik pod zmagovalnim odrom je končal Rok Jelen iz SSK Velenje, sledila sta Matic Garbajs iz SSK Ilirija in Uroš Vrbek, vodilni po skokih iz SSK Šmartno na Pohorju.

V konkurenci štirih deklet je pričakovano zanesljivo zmagala Ilirijanka Ema Volavšek, ki je že po skoku imela debelo minuto prednosti pred zasledovalkami, v cilj pa je pritekla 2:41 minut pred srebrno Silvo Verbič iz SK Triglav, bron je osvojila Tinkara Gros iz SSK Ilirija, četrta je bila Špela Mastnak iz SD Vizore.

