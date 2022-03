Norvežanu globus in prestižni rekord

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnji tekmi, pred katero je imel točko prednosti pred Avstrijcem Johannesom Lamparterjem, je 24-letni Jarl Magnus Riiber za Ryoyom Yamamotom po skoku zasedal drugo mesto, v teku pa Japonca prehitel in obdržal prednost pred najnevarnejšimi konkurenti. S četrtim kristalnim globusom se je izenačil s Fincem Hannujem Manninenom, enega več ima le Nemec Eric Frenzel. S Fincem si je do zdaj tudi delil rekord po številu posamičnih zmag.

"Kakšna sezona. Najprej sem bil na drugi tekmi diskvalificiran, nato imel težave s hrbtom in izpustil štiri tekme. Da je bila nesreča še večja, mi jo je zagodla še okužba s koronavirusom, ki je poskrbela za olimpijsko smolo. A vse sem prebrodil in na koncu vendarle dokazal, da sem najboljši," je bil ponosen Riiber, ki je letos v svetovnem pokalu dobil 11 od 18 tekem, premagali so ga le dvakrat, ko je pred olimpijskimi igrami v Seefeldu zasedel tretje oziroma deseto mesto.

"Prav nobenega dvoma ni, da si je zmago zaslužil. Ni le najboljši kombinatorec sezone, ampak najbrž tudi najboljši vseh časov v tem športu. Ima šele 24 let, pa že toliko zmag," je zasluženost uspeha Norvežana potrdil tudi Nemec Vincenz Geiger, ki je za Riiberjem in Lamparterjem tretje mesto zasedel tako na zadnji tekmi kot v razvrstitvi svetovnega pokala.

Izmed Slovencev je v finalu nastopil Gašper Brecl. Foto: Guliverimage

Gašper Brecl, edini slovenski tekmovalec na finalu, je zasedel 43. mesto, tako da je edini Slovenec s točkami svetovnega pokala ostal Vid Vrhovnik, z osmimi točkami je sezono za pozabo končal na 50. mestu.