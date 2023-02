Norveški zmagi v Nemčiji, Verbičeva zadnja

Tako kot že na prejšnji postaji v Oberstdorfu je tudi v Schonachu konkurenca okrnjena. Manjkajo nekateri norveški in nemški tekmovalci na čelu z Jarlom Magnusom Riiberjem in Vinzenzom Geigerjem, pa tudi večina Slovencev. Od slovenskih reprezentantov je nastopila le Silva Verbič, zasedla je zadnje, 25. mesto.

V nedeljo bodo imeli fantje in dekleta v Schonachu še eno tekmo.

Izidi, moški:

1. Jens Luaas Oftembro (Nor) 23:06,0

2. Johannes Lamparter (Avt) + 8,1

3. Kristjan Ilves (Est) 16,8

4. Ilkka Herola (Fin) 28,1

5. Julian Schmid (Nem) 44,3

6. Einar Luraas Oftebro (Nor) 44,6

Vrstni red v svetovnem pokalu, moški:

1. Johannes Lamparter (Avt) 1125

2. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 1024

3. Lulian Schmid (Nem) 989

4. Jarl Magnus Riiber (Nor) 723

5. Franz-Josef Rehrl (Avt) 596

6. Vinzenz Geiger (Nem) 563

...

45. Gašper Brecl (Nor) 17

Izidi, ženske:

1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 13:49,8

2. Jenny Nowak (Nem) + 1:02,3

3. Yuna Kasai (Jap) 1:07,5

4. Nathalie Armbruster (Nem) 1:10,5

5. Mari Leinan Lund (Nor) 1:13,7

6. Lisa Hirner (Avt) 1:22,1

...

25. Silva Verbič (Slo) 5:40,7

Vrstni red v svetovnem pokalu, ženske

1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 800

2. Nathalie Armbruster (Nem) 500

3. Annika Sieff (Ita) 456

4. Lisa Hirner (Avt) 422

5. Ida Marie Hagen (Nor) 382

6. Yuna Kasai (Jap) 312

...

9. Ema Volavšek (Slo) 231

27. Silva Verbič (Slo) 47