Schmidt prekinil zmagovalni niz Lamparterja

Odličen skok je uspel Avstrijcu Franz-Josefu Rehrlu, ki je imel pred desetkilometrskim tekom skoraj minuto prednosti pred rojakom Johannesom Lamparterjem. Pred tem zmagovalca treh zaporednih tekem sta v teku hitro ujela Julian Schmidt in Jens Luraas Oftebro, skupaj so začeli zasledovati Rehrla. Ta je imel v lovu na tretjo zmago v svetovnem pokalu in prvo po letu 2019 še po polovici proge lepo prednost, nato pa mu je začelo zmanjkovati moči.

Zasledovalna trojka ga je ujela in prehitela v ciljni ravnini. V sprintu je imel največ moči domačin, ki je tako zabeležil tretjo zmago v karieri, vse je vknjižil v letošnji sezoni. Slovencev v Oberstdorfu ni bilo.

Naslednji vikend se bo svetovni pokal nadaljeval v Schonachu, kjer se bodo fantom spet pridružila tudi dekleta.