Avstrijec še tretjič zapored na najvišji stopnički

V okrnjeni konkurenci, med drugimi je manjkal Norvežan Jarl Magnus Riiber, ni bilo pa tudi Slovencev, je drugo mesto zasedel Norvežan Jens Luraas Oftebro, tretje pa Avstrijec Franz-Josef Rehrl.

Johannes Lamparter, ki je zabeležil svojo deveto zmago v karieri, je vodil po skoku, v teku pa je pred najhitrejšim tekačem Oftebrojem zadržal dobrih 19 sekund prednosti.

V Oberstdorfu bo v nedeljo še ena tekma.

Izidi:

1. Johannes Lamparter (Avt) 23:25,0

2. Jens Luraas Oftebrö (Nor) + 19,4

3. Fraz-Josef Rehrl (Avt) 22,3

4. Julian Schmid (Nem) 27,6

5. Kristjan Ilves (Est) 38,1

6. Laurent Muhlethaler (Fra) 43,7

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Johannes Lamparter (Avt) 995

2. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 844

3. Lulian Schmid (Nem) 844

4. Jarl Magnus Riiber (Nor) 723

5. Vinzenz Geiger (Nem) 563

...

43. Gašper Brecl (Nor) 17