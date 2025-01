Nika Prevc in tekmice v nov japonski boj

Smučarske skakalke po tekmovalnem koncu tedna v Saporu zdaj čakajo tri tekme na drugem japonskem prizorišču, v Zau. Tam bodo danes opravile trening (8.00) in kvalifikacije (9.30) za petkovo posamično preizkušnjo. Jurij Tepeš bo znova računal na štiri varovanke.

Ženska skakalna karavana se mudi na japonski turneji. Po Saporu skakalke čaka pester spored v Zau. Tam bodo tri tekme, v petek posamična, v soboto superekipna tekma v parih, v nedeljo pa še ena individualna preizkušnja.

Program se bo začel že danes, ob 8. uri bodo tekmovalke opravile trening, ob 9.30 pa so predvidene kvalifikacije za petkovo tekmo. V te je prijavljenih 55 skakalk, tudi štiri Slovenke. Katra Komar bo imela številko 6, Taja Bodlaj 29, Ema Klinec 49 in Nika Prevc 54.

Prevc v skupnem seštevku svetovnega pokala zaostaja le za Katharino Schmid, ki ima pred slovensko najstnico 78 točk prednosti. Slovenski tabor v Saporu rezultatsko ni bil najbolj zadovoljen, Prevc je bila 11. in šesta, kar sta njeni najslabši uvrstitvi to sezono, a hkrati je šesto mesto njeno najboljše na tem prizorišču. Ji je pa v lepšem spominu ostal lanski Zao, saj je tam zmagala na posamični tekmi in v paru z Niko Vodan.

Petkova posamična tekma je predvidena ob 8.30 po slovenskem času, 16.30 po lokalnem.

