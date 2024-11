Alpski smučar Niels Hintermann je pred mesecem dni sporočil, da bo zaradi zdravstvenih težav izpustil prihajajočo sezono 2024/25. Švicar je takrat pojasnil, da so mu diagnosticirali raka bezgavke, zdaj pa je za švicarske medije prvič spregovoril tudi o boju z boleznijo, ki so jo na srečo odkrili v zgodnji fazi poteka.

Pred približno mesecem dni je 29-letni Niels Hintermann prejel sporočilo, ki je specialista za hitri disciplini močno presenetilo. Pred diagnozo ni imel nobenih simptomov, je pa med treningom v Južni Ameriki opazil bulo na vratu. Zatem so mu ob vrnitvi v domovino odkrili raka. "Sedel sem v avtu, ko me je poklical moj zdravnik. Rekel mi je, da imam limfnega raka. V tistem trenutku se je moje življenje obrnilo za 180 stopinj," se je za švicarske medije spominjal alpski smučar. Zmagovalec zadnjega smuka svetovnega pokala v Kvitfjellu je medtem že opravil polovico kemoterapije. "Po začetku kemoterapije sem se po potovanju v Severno Ameriko počutil kot v fazi časovnega zamika – nisem imel večjih simptomov, bil pa sem nenehno utrujen. Toda v zadnjem tednu sem se nekaj dni fizično počutil precej slabo," je pojasnil Hintermann, ki je v svetovnem pokalu zbral tri zmage, sedemkrat je stal na odru za zmagovalce.

"Zdravniki so pri analizi moje krvne slike odkrili vrednost, ki ni bila zaskrbljujoča, ampak nekoliko prenizka. Zato sem dobil dodatno zdravilo, ki je v kombinaciji z ostalimi pripravki najverjetneje povzročilo nenadno mrzlico in bolečine v telesu. Imel sem tudi res čuden, kovinski, slan okus v ustih. Če upoštevam, da sem na začetku kemoterapije od zdravnikov prejel dolg seznam možnih stranskih učinkov, sem lahko z dosedanjim napredkom zelo zadovoljen. Moje krvne vrednosti so trenutno super. Če povzamem, lahko rečem, da gre vse po načrtih," je kljub težki diagnozi zadovoljen Hintermann.

Kljub zahtevnemu obdobju Švicar, ki se ob zdravljenju sooča tudi s pričakovanim izpadanjem las, ni pozabil na šport. "Lasje bodo že zrasli nazaj. Logično je tudi, da trenutno ne morem trenirati tako intenzivno kot med običajnimi pripravami pred sezono. A z izjemo zadnjega tedna sem od začetka kemoterapije štirikrat na teden sedel na sobno kolo za od eno in pol do dve uri. Opravil sem tudi nekaj treningov za moč," je še dejal Švicar, ki optimistično zre v prihodnost. V tej zimi, ki jo bo tekmovalno zagotovo izpustil, bi si kljub temu rad ogledal kakšno izmed tekem za svetovni pokal. "Decembra bi rad šel v Val Gardeno. Seveda bo to odvisno od mojega počutja in poteka zdravljenja," je še dodal Hintermann, ki optimistično zre proti prihodnosti.

