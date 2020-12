Nesrečni Tilen Bartol bo sanjal desetinke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bartol je po prvi seriji vodil s 135 metri in imel 0,4 točke prednosti pred Steinerjem, v finalu pa ob malce slabših ocenah za slog skočil 139,5 m in je na koncu zbral točno 280 točk. Avstrijec je v drugo skočil kar 143 metrov in kot rečeno za desetinko točko prehitel slovenskega skakalca.

Slovenski uspeh je na drugi tekmi v četrtim mestom dopolnil Lovro Kos. Točk so se veselili tudi preostali slovenski predstavniki. Rok Masle je zasedel 15. mesto, Jernej Damjan 18., Rok Justin 24., Tjaš Grilc pa je bil 28.

Bartol je z odličnim skakanjem v Švici Sloveniji priskrbel sedmo slovensko kvoto za tekme svetovnega pokala v Zakopanah, Lahtiju in Willingenu.

