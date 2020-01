Nemec ugnal norveškega zvezdnika, Slovenija ostaja brez točk

V zelo izenačenem boju četverice je bil tretji Norvežan Joergen Grabaak, četrti pa Nemec Fabian Riessle, razlika med prvim in četrtim je bila le 0,4 sekunde.

Slovenska predstavnika Rok in Ožbej Jelen sta tudi tokrat ostala brez točk, Slovenija jih v letošnji sezoni še nima. Tokrat sta zasedla 42. oziroma 48. mesto. Oba sta bila za boljšo uvrstitev preslaba že na skakalnici.

Izidi tekme nordijskih kombinatorcev za svetovni pokal v Val di Fiemmeju in vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Vinzenz Geiger (Nem) 26:20,8 (12. po skoku/7. v teku)

2. Jarl Magnus Riiber (Nor) + 0,4 (1./25.)

3. Joergen Grabaak (Nor) 0,6 (11./9.)

4. Fabian Riessle (Nem) 0,6 (20./3.)

5. Lukas Klapfer (Avt) 4,7 (13./6.)

6. Franz-Josef Rehrl (Avt) 7,6 (5./15.)

7. Eric Frenzel (Nem) 9,1 (26./2.)

8. Jens Luraas Oftebro (Nor) 9,5

...

42. Rok Jelen (Slo) 3:56,3 (38./44.)

48. Ožbej Jelen (Slo) 4:58,8 (47./46.)

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 860

2. Vinzenz Geiger (Nem) 582

3. Joergen Grabaaak (Nor) 571

4. Jens Luraas Oftebro (Nor) 383

5. Fabian Riessle (Nem) 378

6. Espen Bjoernstad (Nor) 340