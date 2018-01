Nemcem zastal dih, ko je Freitag grdo padel, trener jezno kazal s prstom

Pred tekmo v Innsbrucku je bil nemški skakalec Richard Freitag na prestižni novoletni turneji v igri za laskavo lovoriko. Od vodilnega Kamila Stocha je bil oddaljen 11,8 točke. Oba sta bila uspešna tudi v kvalifikacijah, nato pa se mu je v prvi seriji pripetila nesreča. Padel je in je moral poiskati pomoč v bolnišnici. Sanje o zlatem orlu so v hipu izpuhtele. Trener Werner Schuster je bil jezen na organizatorje in vodstvo tekmovanja.