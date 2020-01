Nemca najboljša na ekipni tekmi v Piancavallu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stefan Baumeister je pomagal Nemčiji do zmage v Italiji. Foto: Sportida

Nemca Stefan Baumeister in Ramona Hofmeister sta bila najboljša na ekipni tekmi deskarjev v paralelnem slalomu svetovnega pokala v Piancavallu.

Nemca Stefan Baumeister in Ramona Hofmeister sta v finalu premagala Italijana Danielleja Bagozzo in Nadyo Ofner, tretje mesto sta zasedla Avstrijca Claudia Riegler in zmagovalec posamične tekme Andreas Prommegger.

Slovenija je nastop odpovedala, saj Gloria Kotnik po prometni nesreči še ni stoodstotno pripravljena.