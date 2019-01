Ne ozira se na to, da je pri 18 letih najboljši Slovenec: spogleduje se s stopničkami

"Lahko sem zelo zadovoljen, za zdaj se turneja zame razpleta vrhunsko. Obakrat sem bil uvrščen med najboljšo deseterico, kar je bil tudi moj cilj. Z enako miselnostjo grem zdaj naprej, spet upam na uvrstitev med deseterico," je Timi Zajc najprej pogledal na dosežke na nemških dveh prizoriščih novoletne turneje, po katerih je na skupnem sedmem mestu.

Plačuje davek mladosti, a se s sodniki ne obremenjuje

"Potrebujem še malo časa in prišel bo trenutek tudi za to. Seveda pa mi ni vseeno, da zaradi tega izgubljam mesta, ampak s tem se ne obremenjujem preveč." Foto: Sportida Če sodniki ne bi bili tako strogi do njega, bi bil v Garmisch-Partenkirchnu lahko tudi peti, a se je zadovoljil z osmim mestom. Zaveda se, da plačuje davek mladosti: "Če bi skočil pet metrov dlje, bi dobil tudi višjo oceno. Potrebujem še malo časa in prišel bo trenutek tudi za to. Seveda pa mi ni vseeno, da zaradi tega izgubljam mesta, ampak s tem se ne obremenjujem preveč. Če so ocene slabše, moraš pač toliko dlje skočiti, da se izravna. Bom pa od zdaj več delal pri doskoku. Potrebujem še nekaj tekem z dobrim rezultatom in takrat bodo sodniki gledali name malce drugače."

Že lep čas se suka okoli najvidnejših uvrstitev in zmagovalnega odra. Nekako podobno kot pred leti Peter Prevc, ko je postopno rasel in lovil premierne stopničke. Prav tako je blizu odru za zmagovalce v skupni razvrstitvi turneje štirih skakalnic. Trenutno je na sedmem mestu: "Videl sem, da me od tretjega mesta loči enajst točk. Če bi zelo presenetil in bi mi bile naklonjene tudi razmere, bi bilo še vse odprto. A ni moj cilj, da gledam na skupno tretje mesto, ampak da ostanem med deseterico. Če bom domov odšel kot član najboljše deseterice, bom vesel. Najpomembneje je, da bom še naprej stanoviten."

Pred turnejo ga je zaradi zdravstvenih težav skrbelo, a je hitro vse postavil na svoje mesto

"Malce me je zaskrbelo, ker sem zbolel pred turnejo. Bal sem se, da bi izgubil preveč moči, a sem po drugi strani ves teden počival, zato se nisem tako zelo grizel." Foto: Reuters Pred prihodom na turnejo je imel 18-letni Timi veliko zdravstvenih težav. Preboleti jih je moral celo z antibiotiki, a se je hitro sestavil. Tudi sam je presenečen, da mu je uspelo tako hitro pokazati prave skoke: "V Oberstdorfu me je presenetilo. V kvalifikacijah sem bil še malce slabši, a se je na tekmi odlično izšlo. Tam še nisem imel maksimalne energije, kar pa se je v Ga-Pa spremenilo in na tekmi sem lahko užival. Tudi zdaj je vse tako, kot mora biti. Malce me je zaskrbelo, ker sem pred turnejo zbolel. Bal sem se, da bi izgubil preveč moči, a sem po drugi strani ves teden počival, zato se nisem tako zelo grizel. Spodbujal sem se tudi, da zares veliko forme bolezen ne more pobrati."

Za mladega Timija je to druga novoletna turneja. Lani ga je ob koncu fizično pobiralo, letos pa se počuti močnejšega. Tudi dvobojev, ki so posebnost naporne turneje, se zdaj loteva na drugačen način. Lani mu je prav v Innsbrucku, ki je naslednja postojanka, uspelo premagati velikega Gregorja Schlierenzauerja, za katerega je znameniti Bergisel kot domača dnevna soba.

"Za zdaj se razpletata zelo podobno, dobil sem vse dvoboje. Sem pa tokratno turnejo začel z višjimi cilji, predvsem zaradi rezultatov je drugače. Na treningih in pred kvalifikacijami ni takšnega ogrevanja kot na tekmi. Tu se najbolj pozna, zato rezultati treningov in poskusnih serij niso tako dobri kot nato na tekmi. Tokrat mi je lažje, ker bolje skačem in dobivam lažje tekmece, zato bi se lahko tudi ob kakšni manjši napaki uvrstil v finale. Lani je bilo veliko težje, skoraj na vseh skakalnicah sem dobil zelo težke tekmece. Tedaj sem gledal, s kom se bom pomeril in ali ga bom premagal. Zdaj se sploh ne obremenjujem s tem, ali bom ugnal tekmeca, ampak se osredotočam zgolj na to, da bom čim višje in da bo moj skok čim boljši," pravi član SSK Ljubno BTC.

Skače zase, ne za to, da bo najboljši Slovenec

"No, morda bi bilo boljše, če bi bil še kdo na enaki ravni. Za vse bi bilo lažje, a za zdaj ne čutim pritiska, ni mi hudo, ker sem tako dober." Foto: Reuters Priznava, da želje in apetiti z dobrimi nastopi rastejo. Želi poseči čim višje, a ima v glavi le dva dobra skoka, stopničke pa bodo prišle slej ko prej: "Sem jim kar blizu. Manjka le še zadnji korak."

Zaradi slabših rezultatov bratov Prevc, ki sta po nemškem delu odpotovala v domovino na treninge, je poleg Roka Justina na turnejo prišel še njegov sostanovalec Anže Lanišek, s katerim igrata računalniške igrice in bosta skupaj v sobi tudi v Innsbrucku: "Na prvi tekmi na turneji sem imel svojo sobo, nad čimer sem bil navdušen. Na drugi sem bil z Domnom, zdaj pa se že veselim Anžeta. Po vsaki tekmi mi je pisal in bil vesel, da mi gre."

Timi pa ni najboljši Slovenec le na novoletni turneji, ampak tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Z 240 točkami zaseda 11. mesto, njegova želja pa je uvrstitev med deseterico. A ne čuti pritiska, ker je trenutno prva slovenska violina: "Ne gledam na to, da sem najboljši Slovenec, ampak skačem zase, treniram zase. Če bom izpolnjeval svoja pričakovanja, sem lahko zelo visoko. Ne čutim pa pritiska."

Na vprašanje, ali bi mu prišla prav notranja konkurenca, je odgovoril: "No, morda bi bilo boljše, če bi bil še kdo na enaki ravni. Za vse bi bilo lažje, a za zdaj ne čutim pritiska, ni mi hudo, ker sem tako dober."

Pred njim je Innsbruck, kjer je bil lani 17. Letos bi ga zadovoljila uvrstitev med najboljšo deseterico, čeprav se zaveda, da je konkurenca močna: "Če bom naredil še kak preskok iz Garmischa, bom šel lahko spet nasmejan s skakalnice."