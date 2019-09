Najboljša Anamarija Lampičeva in Benjamin Črv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova državna prvaka - Benjamin Črv in Anamarija Lampič.

Nova državna prvaka - Benjamin Črv in Anamarija Lampič. Foto: SloSki

V Planici je v nedeljo potekalo državno prvenstvo na razdalji na rolkah. Državna prvaka sta postala Anamarija Lampič in Benjamin Črv.

Najboljši tekači in tekačice v državi so se pomerili na državnem prvenstvu, dekleta na 10, fantje pa na 15 kilometrski razdalji. Lanskoletna prvakinja iz Medvod, Eva Urevc, naslova zaradi okrevanja po poškodbi ni mogla braniti.

Najboljša sta bila Anamarija Lampič in Benjamin Črv, ki je zmagal pred biatloncem Jakovom Fakom in Miho Šimencom, četrti je bil še en biatlonec, Miha Dovžan, peti Miha Ličef in šesti lanskoletni prvak Rok Tršan.

Lampičeva je naslov osvojila pred Vesno Fabjan in Anjo Mandeljc, pod zmagovalnim odrom so ostale Alenka Čebašek, Anita Klemenčič in Katja Višnar.

