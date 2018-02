Na Krvavcu slavila Taylorjeva in Matter

Po sredini odpovedi sprinta zaradi slabega vremena sta na današnji tekmi v paralelnem sprintu za svetovni pokal v telemark smučanju na Krvavcu slavila Švicar Stefan Matter in Britanka Jasmin Taylor. Slovenske tekmovalke in tekmovalci niso posegli po zvezdah, od tekmovanja so se poslovili po prvih izločilnih bojih.

Slovenske barve so zastopali Špela Mičunovič, Maša Štrakl in Katarina Malenšek ter Jure in Sašo Aleš, nekatere od njih pa so do preboja v četrtfinale ločile le malenkosti.

V ženski konkurenci je drugo mesto za Taylorjevo zasedla Francozinja Argeline Tan Bouquet, tretje pa je bila Švicarka Beatrice Zimmermann. V moški konkurenci sta se za Matterjem uvrstila Norvežan Trym Nygaard Loeken in Francoz Philippe Lau.