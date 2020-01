Prve tri. Desno Anamarija Lampič. Foto: Guliver/Getty Images

Najtežje ji je bilo v kvalifikacijah

Anamarija Lampič je bila vse tekmovanje suverena v svojih nastopih. V kvalifikacijah je bila druga, v četrtfinalu in polfinalu je zmagala, v velikem finalu pa jo je premagala le Rusinja Natalija Neprjajeva. In kako je današnje tekmovanje videla 24-letna slovenska tekmovalka?

"Tako kot vedno mi je bilo najtežje v kvalifikacijah. Vse naslednje teke sem bila mirno v ospredju in tekla v svojem tempu. To sem želela tudi v finalu. Na zadnjem vzponu sem bila še prva, nato pa je od zadaj prišla Neprjajeva in me prehitela. Tako pač je," je uvodoma povedala Anamarija, ki upa, da bo že na naslednji tekmi hitrejša od Rusinje. Ta jo je v finalu v ciljnem šprintu prehitela za pičlih 26 stotink.

Bila je bolj nervozna kot sicer "Nismo vedeli, kakšne bodo razlike in kako se bomo odzvali." Foto: Peter Podobnik/Sportida

V slovenski ekipi so se načrtno odločili, da izpustijo tekme svetovnega pokala v Novem Mestu na Češkem, ta čas pa so izkoristili za priprave v Ramsauu, kar se je, vsaj za Lampičevo, izkazalo za pravo potezo. Ta je priznala, da je bilo na tekmi v Oberstdorfu njeno razpoloženje malce drugačno.

"Moramo priznati, da sem bila danes nekoliko bolj nervozna kot pred prejšnjimi tekmami. To je nova proga in nihče še ni tekel po njej. Nismo vedeli, kakšne bodo razlike in kako se bomo odzvali. Kot kaže, mi ta proga kar ustreza, lahko sem zadovoljna. Zdaj gremo sproščeno v nove tekme."

Ni dosti manjkalo, da bi Anamarija Lampič znova zmagala. Foto: Guliver/Getty Images

Poskušala jo bo obdržati do konca sezone

Vsekakor je ta rezultat dobra popotnica za športnico iz Valburge. Prihodnjo sezono bo Oberstdorf gostil svetovno prvenstvo, a Lampičeva ima trenutno pred seboj drugačne, bolj kratkoročne cilje.

Še vedno ima v lasti rdečo majico. To pomeni, da je še vedno v vodstvu svetovnega pokala v šprintu. Trenutno ima 70 točk naskoka pred Švedinjo Svahnovo, na tretje mesto pa se je s prvo zmago v sezoni povzpela Rusinja Neprjajeva. Slovenka se zaveda, da jo do konca sezone čaka še dolga pot, a kot je povedala pred časom, se bo borila kot levinja, da obdrži majico vodilne.

"Občutek, ko jo nosim, je zelo dober in potrudila se bom, da jo obdržim do konca sezone." Foto: Grega Valančič/Sportida "Pravzaprav uživam v rdeči majici in poskušala jo bomo obdržati čim dlje. Občutek, ko jo nosim, je zelo dober in potrudila se bom, da jo obdržim do konca sezone," je še povedala vedno nasmejana slovenska tekačica na smučeh.

Smučarje tekače naslednja tekma svetovnega pokala čaka v Falunu na Švedskem, kjer bo na sporedu tudi šprint v klasični tehniki, torej disciplina, kjer se Lampičeva počuti najbolje. Lani je bila Anamarija tam šesta.