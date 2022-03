Še en nor slalom, dvojna norveška zmaga, globus Kristoffersenu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec zadnje tekme sezone svetovnega pokala v alpskemu smučanju je Norvežan Atle Lie McGrath, drugi je bil Henrik Kristoffersen, ki je s tem postal tudi lastnik slalomskega globusa, na tretjem mestu pa je končal Avstrijec Manuel Feller. Veliki globus si je že pred časom zagotovil Švicar Marco Odermatt. Na zahtevni finalni progi, na kateri so bili v prednosti tisti, ki so štartali prej, sta močno napredovala Bolgar Albert Popov (z 22. na četrto) in Španec Joaquim Salarich (s 25. na peto). Oba sta dosegla rezultat kariere.