Martin Čater je pridobil kar 20 mest

Bormio, kombinacija (m)

Martin Čater v smuku ni blestel, zato pa je vtis popravil v slalomu. Foto: Sportida

Martin Čater je bil po smukaškem delu kombinacije v Bormiu 27. Nato pa je uprizoril izjemno slalomsko predstavo, s katero je pridobival mesta kot za stavo. Na koncu je bil sedmi, kar je njegov drugi najboljši rezultat v karieri. Boljši je bil le marca na superveleslalomu v Kvitfjellu.

"Poskušal sem narediti maksimum pri tej vožnji. Rezultat je soliden, ni pa to tisto, kar si želimo, tako da bo na tem treba še delati. Vožnji sta bili na visoki ravni, na smuku pa je bil zaostanek vseeno prevelik. Največ ga treniramo, a ni bilo tako vrhunsko, kot bi moralo biti. Slalom smo trenirali, ponavadi najprej hitre discipline, potem pa še slalom. Če smučam tako kot na treningih, sem lahko zelo konkurenčen. Tudi v smuku dobro smučam, a ne razvijem še te hitrosti, mislim pa, da bo to še prišlo," je po tekmi razmišljal Čater, ki je 20. decembra dopolnil 25 let.

S tem je Savinjčan, ki se je podpisal pod drugi čas slaloma, v slovenski tabor vnesel nekaj dobre volje po slabih smukaških predstavah, ki so po mnenju trenerja Petra Pena predvsem posledica nekonkurenčne opreme oziroma neustrezne drsne podlage smuči.

Pinturault v boju s smukači

Do zmage pa je s solidnim smukom in najboljšim slalomom prišel Alexis Pinturault, ki je bil 19. po polovici tekme. Francoz, ki se je tako veselil svoje 21. zmage v karieri, je na koncu za 42 stotink sekunde ugnal najboljšega smukača zadnjih let Petra Filla. Na tretjo stopničko se je zavihtel Norvežan Kjetil Jansrud.

Čater je na koncu za zmagovalcem zaostal sekundo in dve stotinki, od stopničk, ki bi bile prve za slovensko moško smučanje v kombinaciji, pa ga je ločilo 55 stotink.

Brez uvrstitve le Debelak

Do točk sta prišla tudi Klemen Kosi in Boštjan Kline, ki sta, tako kot reprezentančni sotekmovalec, veliko pridobila v slalomskem delu. Kosi je bil na koncu 12. (pridobil je 17 mest), Kline pa se je s 30. povzpel na 17. mesto. Brez uvrstitve je tako v slovenskem kvartetu ostal le Tilen Debelak. Za Korošca je bil usoden padec v smukaškem delu preizkušnje. Na srečo pa se pri tem ni huje poškodoval, saj je po padcu brez težav na smučeh prišel do cilja.