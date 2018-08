Ljubno v kandidaturo za poletno veliko nagrado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubno ob Savinji je vsako leto že prireditelj tekmovanja svetovnega pokala smučark skakalk v glavni zimski sezoni, zdaj pa se želijo potegovati še za avgustovski termin kot prizorišče poletne velike nagrade.

Lotili so se prenove

Kot je pojasnil predstavnik organizacijskega komiteja tekmovanj v Ljubnem Rajko Pintar, so se lotili prenove skakalnice, s čimer bo 95 metrska skakalnica pripravljena tudi za poletno sezono. Plastično podlago bodo začeli postavljati 12. septembra, 13. oktobra bodo prenovljeno skakalnico odprli svojemu namenu, s čimer bodo vzpostavljeni vsi pogoji, da kandidirajo za prirejanje tekem poletnega grand prixa, je članom izvršilnega odbora povedal Pintar.

Smučarke skakalke bi ob Savinjo povabili prvo soboto v avgustu, ko bi poletno veliko nagrado pripravili hkrati s številnimi prireditvami Flosarskega bala, s čimer bi imeli zagotovljeno tudi občinstvo. Od smučarske zveze pričakujejo podporo, kandidaturo pa bi predstavili že na redni letni konferenci odborov in tehničnih komisij mednarodne smučarske federacije Fis v Zürichu pred začetkom nove tekmovalne sezone.

Dolg zveze se znižuje

Člani izvršilnega odbora so določili tudi sklic redne letne skupščine zveze, ki bo 20. septembra ob 17. uri v sejni sobi na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani. Na dnevnem redu so redne zadeve, kot so potrjevanje poročil panog in organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za prejšnjo sezono 2017/18 ter sprejem programskih smernic za sezono 2018/19.

Na dnevnem redu je tudi potrjevanje revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017, imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2018 ter določanje letne članarine SZS.

"Dolg se znižuje, kar nekaj panog že posluje na pozitivni ničli, v panogi za skoke in teke imajo še nekaj likvidnostnih težav, kar bodo pokrili s prvimi prilivi. Predvidevamo, da bi morali do konca leta priti na ničlo, ki bo stabilna tudi za vnaprej. Dolg do bank znaša približno milijon evrov," je povedal Smrekar.

Predsednik SZS Enzo Smrekar: Predvidevamo, da bi morali do konca leta priti na ničlo. Foto: Vid Ponikvar

Podpisali etični kodeks

Člani izvršilnega odbora so na seji podpisali etični kodeks, ki so ga v prenovljeni in posodobljeni obliki sprejeli junija.

Potrdili so tudi besedilo pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev reprezentanc v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji, kar pomeni, da lahko s skakalci začnejo s podpisovanjem pogodb za novo sezono.

Seznanili so se z odstopno izjavo Jake Omana, ki je odstopil kot poslovni in strokovni vodja panoge za deskanje. Potrdili so sestavo organizacijskega odbora za tekmovanje svetovnega pokala v telemarku, ki bo na Krvavcu prihodnje leto. Hkrati bo na Krvavcu potekalo tudi mladinsko svetovno prvenstvo v telemarku.

Zadovoljiv napredek v Planici

Predsednik SZS Enzo Smrekar je člane izvršilnega odbora seznanil z obiskom delegacije Mednarodne smučarske zveze v Planici, ki bo leta 2023 gostila svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. "Sodeč po odzivih so na Fis izjemno zadovoljni z doseženim napredkom, kar bo seveda dobra spodbuda za nadaljnje delo. Na podlagi dobrih praks iz tujine nameravamo pozvati državo, da nas kot prireditelje svetovnega prvenstva oprosti plačila davka od prometa," je omenil Smrekar.