Slovenska veselica na Ljubnem #foto

Slovenska ženska skakalna reprezentanca je na domači ekipni tekmi na Ljubnem skočila na zmagovalni oder. Slovenke, po polovici tekme so vodile, so za zmagovalkami Avstrijkami zaostale za 3,6 točke. Tretje mesto je pripadlo Norvežankam.

Slovenski ženski skakalni tabor ima na domačem prizorišču znova razlog za veselje. Slovenke so po lanskem drugem mestu na ekipni tekmi ponovile uspeh. Tokrat so zaostale le za favoriziranimi Avstrijkami, ki so za 3,6 točke preprečile prvo slovensko ekipno žensko zmago.

Fotogalerija z Ljubnega (foto: Matic Ritonja/Sportida):

1 / 46 2 / 46 3 / 46 4 / 46 5 / 46 6 / 46 7 / 46 8 / 46 9 / 46 10 / 46 11 / 46 12 / 46 13 / 46 14 / 46 15 / 46 16 / 46 17 / 46 18 / 46 19 / 46 20 / 46 21 / 46 22 / 46 23 / 46 24 / 46 25 / 46 26 / 46 27 / 46 28 / 46 29 / 46 30 / 46 31 / 46 32 / 46 33 / 46 34 / 46 35 / 46 36 / 46 37 / 46 38 / 46 39 / 46 40 / 46 41 / 46 42 / 46 43 / 46 44 / 46 45 / 46 46 / 46

Glavni trener Zoran Zupančič je v ekipo uvrstil Niko Križnar, ki je bila najbolj razpoložena med vsemi tekmovalkami, Špelo Rogelj, Katro Komar in Emo Klinec. Slovenski kvartet je po polovici tekme vodil z desetimi točkami pred Avstrijkami, te so glavno razliko naredile v tretji skupini finalne serije, ko je Komarjeva skočila 82 metrov, Eva Pinkelnig pa 92.

Avstrijke so na koncu zbrale 1.008,7 točke, Slovenke 1.005,1 točke, tretje Norvežanke pa 960,2 točke.

Okoli osem tisoč gledalcev naj bi si ogledalo ekipno tekmo. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Slovenke po prvi seriji v vodstvu

V prvi skupini je za Slovenijo skakala Nika Križnar in svojo nalogo opravila odlično, pristala je pri 92 metrih, kar je bilo dovolj, da so naša dekleta po prvi skupini vodila. Odličen skok je v drugi skupini uspel tudi Špeli Rogelj (89), tako da so Slovenke tudi po tem vodile. Katra Komar je zmogla skočiti 83,5 metra, tako da je s kolegicami po treh skupinah zdrsnila na drugo mesto, a zaostanek za vodilnimi Avstrijkami je bil zgolj 0,4 točke.

Slovenke so bil od premierne ekipne zmage oddaljene 3,6 točke. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Kot zadnja Slovenka v prvi seriji je nastopila Ema Klinec, pristala pri 88,5 metra in poskrbela, da je imela Slovenija po polovici tekme v vodstvu deset točk prednosti pred Avstrijkami.

Odlično je v finalu znova skočila Križnarjeva, pristala pri 94 metrih in še okrepila slovensko vodstvo, druga Avstrija je zaostajala za 21 točk. Rogljeva je v drugo dosegla 86 metrov, Slovenija je pred Avstrijo vodila za 15 točk. Kot tretja Slovenka je skočila Komarjeva, vknjižila 82 metrov, kar je pomenilo, da so Slovenke po 92 metrih Eve Pinkelnig zdrsnile na drugo mesto. Tam so ostale tudi po skokih Klinčeve (89) in Chiare Hoelzel (88,5). Na tretjem mestu so končale Norvežanke. Za Slovenkami so zaostale 45 točk.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

V nedeljo tik pred tekmo še kvalifikacije

V nedeljo sledi še posamična tekma, ki je predvidena za 11.30. Pred tem pa bodo, predvidoma ob 10. uri, še kvalifikacije.

Poleg štirih Slovenk, ki so danes skočile na drugo mesto, bodo v kvalifikacijah nastopile še Jerneja Brecl, Maja Vtič, Jerneja Repinc Zupančič, Katja Markuta in Pia Mazi.

Izidi, Ljubno ob Savinji, ekipna tekma 1. Avstrija 1008,7 točke

(Daniela Iraschko-Stolz 85,5/90, Marita Kramer 85/90, Eva Pinkelnig 93/92, Chiara Hölzl 80,5/88,5)

2. Slovenija 1005,1

(Nika Križnar 92/94, Špela Rogelj 89/86, Katra Komar 83,5/82, Ema Klinec 88,5/89)

3. Norveška 960,2

(Anna Odine Ström 86,5/89, Thea MinyanBjörseth 82,5/75, Silje Opseth 88,5/85, Maren Lundby 84,5/91,5)

4. Nemčija 916,4

5. Rusija 913,4

...

Ljubno, ekipna tekma, finale:

Ljubno, ekipna tekma, 1. serija:

Preberite še: