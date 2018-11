Na sprinterski tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v Lillehammerju so v finalu nastopile kar štiri Švedinje, zmagala je Jonna Sundling pred Stino Nilsson (+0,34) in Američanko Sadie Bjornsen (3,03). Alenka Čebašek, Vesna Fabjan in Anamarija Lampič so izpadle v četrtfinalu na 1,3 km v prosti tehniki, Slovenci pa so obtičali v kvalifikacijah.

Vse tri slovenske smučarske tekačice, ki so se prek kvalifikacij uvrstile na tekmo, so obstale v četrtfinalu.

Anamarija Lampič je v prvi četrtfinalni skupini zasedla zadnje šesto mesto. Najhitrejša je bila Švedinja Charlotte Kalla, Slovenka pa je zaostala 4,61 sekunde. V tretji četrtfinalni skupini je bila Vesna Fabjan peta, za zmagovalko Švedinjo Stino Nilsson je zaostala več kot sedem sekund. Peto mesto je v četrtfinalu osvojila tudi Alenka Čebašek. V močni skupini, v kateri je bila najboljša Hanna Falk, tudi zmagovalka kvalifikacij, je za Švedinjo zaostala 2,16 sekunde.

Fabjanova je svoj prvi nastop v pokalu v novi sezoni začela odločno, dolgo držala stik s strnjeno skupino tekmovalk, vendar nato začela popuščati v drugi polovici. Možnosti za preboj v finale je dokončno izgubila pred zadnjim vzponom. Še pred njim je brez nadaljevanja tekme ostala tudi Čebaškova, ki je sicer tudi začela bolje, kot se je na koncu razpletlo.

Najhitrejša Slovenka v kvalifikacijah Alenka Čebašek (15. mesto) je za najhitrejšo Švedinjo Hanno Falk zaostala 3,78 sekunde. Vesna Fabjan (+4,57) je osvojila 19. mesto, Anamarija Lampič (5,95) pa 28. Za dobro sekundo je nastop v izločilnih bojih zgrešila Eva Urevc na 35. mestu (+7,58), Katja Višnar je bila razočarana na 45. mestu (+10,19), Anita Klemenčič je bila 68. (+16,88), Manca Slabanja pa 75. (+25,16) med 80 tekmovalkami.

Glavni trener ni bil zadovoljen, Višnarjevi izbrali napačne smuči

Nejc Brodar si je želel, da bi se točk dokopali vsaj en Slovenec in štiri Slovenke. Foto: Sportida Na 1,6 km dolgem moškem sprintu so tudi vsi trije slovenski predstavniki izpadli v kvalifikacijah, v katerih je bil najhitrejši Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, branilec skupine zmage v pokalu. Miha Šimenc je bil 46. (+12,95) in je najboljšo trideseterico zgrešil za dobri dve sekundi. Janez Lampič je končal na 78. (+18,21), Luka Prosen pa na 96. mestu (+24,60) med 108 uvrščenimi.

"Da bi ponovili uspeh iz Ruke, ko so vsi naši osvojili točke, danes niti ni bilo realno za pričakovati. Priložnost sem ponudil tudi tekmovalcem, ki so na treningu v Skandinaviji in so še mlajši, zato da malce spoznajo svetovni pokal. Moja želja pred tekmo je bila, da bi se štiri dekleta in en fant prebili do točk. Na koncu je to uspelo le trem dekletom. To ni uspešen dan. Mi moramo stremeti k boljšim in višjim rezultatom. Imeli smo nekaj težav z materialom, s smučmi. Upam, da se bomo s fanti v servisu o stvari pogovorili, ugotovili, analizirali kaj je danes šlo narobe, da se nam take napake v bodoče ne bodo ponavljale," je po tekmi povedal glavni slovenski trener Nejc Brodar in dodal, da so pri Višnarjevi izbrali napačne smuči. Ocenil je, da so se tudi pri ostalih začele težave pojavljati na prvem spustu in so nato izgubljali čas do cilja.

V soboto bosta tekmi na 10 in 15 kilometrov, v slovenski ekipi pa izmed udeležencev sprinta ne bo nastopila le Manca Slabanja.

