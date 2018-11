Peterica slovenskih tekačev na uvodu svetovnega pokala v Ruki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodu letošnje sezone svetovnega pokala v smučarskih tekih 24. in 25. novembra v Ruki na Finskem bodo slovenske barve zastopali Alenka Čebašek, Katja Višnar, Anamarija Lampič ter Miha Šimenc in Janez Lampič. V tej sezoni v vlogi favoritov vsi pričakujejo Norvežane, po "dopinški" odsotnosti se vrača olimpijska zmagovalka Therese Johaug.

Slednja je tudi sedemkratna svetovna prvakinja in se bo v svetovni pokal vrnila po 18-mesečni odsotnosti, dobro formo je z dvema zmagama pokazala že konec tedna na tekmi Fis v norveškem Beitostolenu, kjer bodo tekme svetovnega pokala 8. in 9. decembra.

Foto: Sportida

Tam je v nedeljo Alenka Čebašek na 10 km v prosti tehniki zasedla šesto mesto. Vesna Fabjan (7.) in Eva Urevc (11.) sta se v soboto prebili do polfinala tekme Fis v sprintu v prostem slogu, Urevčeva pa je bila dan pozneje še deseta.

"S tekmo, na katero se sicer nismo posebej pripravljali, smo kar zadovoljni. Imeli smo nekaj dobrih nastopov, poleg omenjenih je bil dobro na poti tudi Šimenc. A je med tekom padel in si zlomil palico, sicer bi bil v prvi polovici petnajsterice," je dejal Nejc Brodar, ki je po koncu prejšnje olimpijske sezone prevzel vodenje prve slovenske ekipe.

Težave z zdravjem

V slovenskem taboru so imeli precej težav tudi z zdravjem, saj je imela Fabjanova trebušno virozo, Anamarija Lampič boleče grlo, njen mlajši brat Janez Lampič pa bronhitis. "Norvežani so bili zelo močni, toda Alenko Čebašek je dobre pol minute ločilo od tretjega mesta in Američanke Sadie Bjornsen," je dodal Brodar.

Po Ruki se bo svetovni pokal nadaljeval 30. novembra v Lillehammerju, kjer se bosta ekipi zagotovo pridružili Vesna Fabjan, bronasta na olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju, ter Eva Urevc. Po Brodarjevih besedah pa lahko še kdo, ki bo dobro formo pokazal v Beitostolnu, kjer se bo pripravljal preostali del slovenske vrste. Sezone se veseli Fabjanova, saj je kar deset sprintov v njej ljubi prosti tehniki.

Lani je v svetovnem pokalu blestel Johann Hoesflot Klaebo. Foto: Reuters

Vrhunec bo svetovno prvenstvo Seefeldu

Vrhunec zime bo od 19. februarja do 3. marca v avstrijskem Seefeldu, kjer bo potekalo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Napovedi za to tekmovanje Brodar še ni mogel dajati, poleg rezultatskih uspehov v tej zimi pa je njegova naloga tudi pomlajevanje reprezentance, da bi bila nared za domače svetovno prvenstvo leta 2023 v Planici. Pričakovati je, da se bo kmalu tekmovalno upokojilo nekaj doslej vodilnih slovenskih predstavnic.

Norveška je že desetletja velesila v tem športu in nič drugače ni pričakovati tudi v naslednji sezoni. Na zimskih OI v začetku leta v Pyeongchangu je Norveška samo v smučarskem teku osvojila 14 odličij, od tega sedem zlatih; drugouvrščeni Švedi so jih osvojili šest, od tega le dve zlati. Prvi imeni sta bila 38-letna veteranka Marit Bjoergen in 22-letni novi čudežni deček Johann Hoesflot Klaebo.

Lani najboljša Anamarija Lampič

Lampičeva v minuli sezoni vknjižila 13 uvrstitev med najboljšo trideseterico in bila z 216 točkami na skupnem 30. mestu, točke pa so v slovenskem taboru osvojile še Katja Višnar (46. mesto skupno), Vesna Fabjan (58.), Alenka Čebašek (62.) in Nika Razinger (90.). Moški tabor je bil daleč zadaj, najboljši je bil Janez Lampič, ki je končal na 125. mestu (12 točk), Miha Šimenc je bil 133.