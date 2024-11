Sezono odpirajo še slalomisti, slovenske barve brani le Tijan Marovt

Po popolni norveški prevladi na otvoritveni tekmi sezone v Söldnu 27. oktobra, ko so prva štiri mesta na ledeniškem veleslalomu zasedli Alexander Steen Olsen, Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath in Lucas Pinheiro Braathen, ki letos nastopa pod brazilsko zastavo, se bodo danes za točke svetovnega pokala udarili še slalomisti. Tudi štirje omenjeni Norvežani bodo na startu.

A mali kristalni globus za skupno zmago v sezoni 2023/24 brani Avstrijec Manuel Feller, ki ima startno številko 7. V prejšnji sezoni Levija ni bilo v koledarju svetovnega pokala, Feller pa je dobil uvodni slalom sezone v Gurglu.

Edini slovenski predstavnik na današnji tekmi je Tijan Marovt, ki se bo na progo podal kot 65.

Tole je napovedal pred uvodno tekmo sezone:

Tekma se bo začela ob 10. uri, finale z najboljšo trideseterico bo ob 13. uri.

1. Timon Haugan (Nor)

2. Linus Strasser (Nem)

3. Clement Noel (Fra)

4. Dave Ryding (VBr)

5. Daniel Yule (Švi)

6. Loic Meillard (Švi)

7. Manuel Feller (Avt)

8. Henrik Kristoffersen (Nor)

9. Atle Lie Mcgrath (Nor)

10. Marc Rochat (Švi)

...

65. Tijan Marovt (Slo)