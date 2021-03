Lampičeva bo v nedeljo dobila mali kristalni globus

Več kot na nedeljski tekmi pa 25-letna tekmovalka iz Valburge pričakuje v soboto, ko se bo ob 15.30 začela tekma na 10 kilometrov klasično s skupinskim startom.

"Nastopila bom na obeh tekmah, sta le zadnji v sezoni, na katero sem se začela pripravljati maja lani. Več pričakujem na 10 kilometrov klasično, težje bo potem v nedeljo, saj po novoletni turneji nisem imela veliko tekem na razdaljah, a bo zadnja tekma zime in bom poskušala v njej tudi uživati," je na novinarski konferenci Mednarodne smučarske zveze (Fis) pojasnila Lampičeva.

Verjela bo šele, ko ga bo dobila

Po nedeljski preizkušnji bodo podelili globuse. "To, da sem ga osvojila, bom verjela, ko ga bom dobila ... No, sem zelo vesela, to je zgodovinsko tudi za Slovenijo, po Petri Majdič bom druga dobitnica. Potem ga bom proslavila doma z družino in prijatelji, stopila na alpske in turne smučke, upam, da bo pri nas čim dlje sneg, do konca marca, aprila. Nato bom šla aprila nekam za tri tedne uživat na obalo ob morje, korona me pri tem ne bo ustavila. To bom storila kot vedno v zadnjem obdobju, da si očistim glavo in se vrnem na treninge sveža, z veliko željo, da bi še bolj trdo trenirala."

Želi si še več

V tej zimi je ne le najboljša sprinterka pokala, ampak je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojila tudi bronasti medalji na posamičnem sprintu ter na ekipnem z Evo Urevc. Prihaja pa olimpijska sezona z vrhuncem čez leto dni v Pekingu, kjer bodo delili olimpijska odličja.

"Razmišljam o tem, kaj sem naredila v tej sezoni. Lahko rečem veliko, zato sem zadovoljna. Po najboljši sezoni v karieri pa si želim še kaj več. Posamični sprint na OI bo v prosti tehniki, v kateri sem naredila lep napredek, ekipni bo v klasični. V obeh tehnikah sem dobra, a lahko še napredujem, tudi Eva je naredila lepe korake naprej. Nihče ne ve, kakšne so v resici olimpijske proge, bodo pa na visoki nadmorski višini, zato bo v takih pogojih tudi več priprav."

Korona jih ni ustavila

Ta sezona se je tako kot prejšnja zaradi pandemije novega koronavirusa končala predčasno, odpovedane so bile številne tekme, tudi predviden konec te sezone z olimpijsko generalko v Pekingu. "Že lani smo zgodaj končali, potem ni bilo nekaj časa jasno, kako bomo sploh lahko trenirali in tekmovali. Pa je vse steklo tako kot običajno, normalno smo izpeljali priprave. Malo sem bila nervozna pred začetkom, ker ne veš, kako si v primerjavi s tekmicami. Po Ruki pa je šlo lažje. Korona nas ni ustavila in vesela sem, da smo lahko nastopili tudi na SP v Oberstdorfu."

"Smučarski tek pri nas ni zelo razširjen, okrog 50 nas tekmuje, kar je zelo majhna baza, v primerjavi s Skandinavijo in Rusijo to pomeni nič, a imamo tudi dobro servisno ekipo, čeprav nimamo veliko denarja, pa iz tega veliko iztržimo." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Njen trener bo dobil dva globusa

Lampičeva je dodala, da je bilo obdobje pred SP posvečeno le pripravam na sprinterske tekme, tako po novoletni turneji na razdaljah ni tekmovala. Za uspehe se je znova zahvalila ekipi in svojemu italijanskemu trenerju Stefanu Saraccu.

"Ekipi, v kateri je tudi moj fant in nekdanji smučarski tekač, zelo zaupam. Vem, da smo na pravi poti, kar smo dokazali v tej sezoni. Stefano pa je tudi trener Federica Pellegrina in je edini, ki trenira tako moške kot ženske in bo dobil na koncu sezone dva kristala globusa. Slovenija je tokrat do njega prišla ne glede na to, da smučarski tek pri nas ni zelo razširjen, okrog 50 nas tekmuje, kar je zelo majhna baza, v primerjavi s Skandinavijo in Rusijo to ne pomeni nič, a imamo tudi dobro servisno ekipo, čeprav nimamo veliko denarja, pa iz tega veliko iztržimo."

Pred petimi leti se je spogledovala s koncem kariere

Pred pol desetletja je zaradi težav s srcem razmišljala celo o koncu tekmovalne poti. "Zdravniki so odkrili šum na srcu, po treh operacijah pa mi ni bilo treba dati slovesa športu. Smučanje je del mojega življenja. Potem sem delala korak za korakom, veliko sem vložila v sedanje dosežke, paziti sem morala tudi, da sem začela počasi, treninge sem gradila na kakovosti, ne na količini. Počasi sem leto za letom dodajala, prav tako, korak za korakom, bom tudi nadaljevala," je še dodala Lampičeva.

Preberite še: