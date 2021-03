Ni jim jasno, kaj počne slovenska ekipa

Smučarje tekače ta konec tedna v švicarskem Engadinu čakata še zadnji dve preizkušnji svetovnega pokala. Dekleta se bodo pomerila še v 10- in 30-kilometrski razdalji, medtem ko moške čaka še 15- in 50-kilometrska preizkušnja. Del slovenske ekipe se je po svetovnem prvenstvu vrnil domov, medtem ko so nekateri odpotovali v Švico.

Eva Urevc si boljšega povratka na tekmovanja ni mogla želeti. Foto: Guliverimage

Šele doma se je zavedla, kaj ji je uspelo

Ena od tistih, ki se je po prvenstvu vrnila domov, je tudi Eva Urevc, ki je na SP v Oberstdorfu skupaj z Anamarijo Lampič v ekipnem šprintu dosegla bron. Za Urevčevo je treba povedati, da je morala lani zaradi poškodbe (operacija zadnje križne vezi op. p.) izpustiti celo sezono.

Leto pozneje ima tekmovalka iz Gorij že medaljo s svetovnega prvenstva. Nekaj zelo dobrih uspehov je dosegla tudi na tekmah svetovnega pokala. V posamični konkurenci je bila dvakrat v finalu, v ekipnem šprintu pa sta z Lampičevo enkrat zmagali, enkrat pa bili tretji.

"Tisti, ki me poznajo, vedo, da sem zelo dobro proslavila to tretje mesto. Sicer še ne povsem, ker me ta konec tedna čakata še dve tekmi," je uvodoma povedala 25-letna tekačica na smučeh in dodala: "Ko sem prišla domov, so bila čustva mogoče še večja kot na samem prizorišču. Šele potem se zaveš, kaj vsem domačim pomeni ta uspeh. Res je bilo lepo."

Nejc Brodar Foto: Vid Ponikvar

Velik del posla je opravila tudi spremljevalna ekipa, ki jo vodi Nejc Brodar, glavni trener slovenske reprezentance. Ta je povedal, da so imeli tekmovalci po prvenstvu dva dni prosto, v torek pa so že trenirali. "Mislim, da je ekipa res garala skozi vso sezono. Čaka nas še en konec tedna, potem bo dovolj časa za počitek in postranske stvari," je razlagal Brodar.

Po njegovih besedah že zadnjih nekaj let opaža, da jim tudi preostale ekipe privoščijo te uspehe, po drugi strani pa jih opazujejo z dvignjenimi obrvmi, saj jim ni jasno, kako jim to vse skupaj uspeva.

"Mislim, da se jim zdimo velika neznanka. Torej, kako s tako majhnim številom tekmovalcev, na drugi strani pa tudi spremstva, lahko konkuriramo največjim. Prav je, da se pojavljamo na zemljevidu velikih nacij, po drugi strani mi je všeč, da si tudi tujci razbijajo glave z vprašanjem, kako nam to uspeva. Naj si, mi bomo še z večjim veseljem in zadovoljstvom delali naprej."