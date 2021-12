Velik dan za Ilko Štuhec

Ljubitelji ženskega smuka bodo prvič v tej sezoni prišli na svoj račun zvečer, ko se ob 20.30 po slovenskem času za točke svetovnega pokala potegovalo 52 tekmovalk. Med njimi bosta tudi dve Slovenki. Ilka Štuhec, ki ima v tej sezoni visoke cilje, se bo predstavila kot 19., Maruša Ferk pa bo nastopila s štartno številko 39.

Narava je v zadnjih dneh povzročala organizatorjem tekem v Lake Louisu ogromno težav. Bo danes bolj prizanesljiva pri smučarkah? Foto: Guliverimage

Narava je smučarkam v Lake Louisu povzročala nemalo težav. Lahko so izpeljale le torkov trening, sredin in četrtkov pa je odpadel. 31-letna Mariborčanka je na uvodnem treningu pustila odličen vtis, saj je zaostala le za Italijanko Sofio Goggio, ki brani naslov najboljše v smuku. "Priprave so potekale po ustaljenem ritmu. Zdaj se moram umiriti in iztisniti iz sebe največ," sporoča Štuhčeva, ki jo konec tedna, podobno kot rojakinjo Marušo Ferk, čakata še dve preizkušnji v Kanadi. V soboto bo potekal smuk, v nedeljo pa še superveleslalom.

V Lake Louisu bo nastopila tudi vodilna smučarka v seštevku svetovnega pokala. Američanka Mikaela Shiffrin (360) lahko tako ta konec tedna pobegne najbližjima zasledovalkama − Slovakinji Petri Vlhovi (340) in Slovenki Andreji Slokar (210), ki ju ni v Kanadi. Shiffrinova se bo danes predstavila s številko 31.