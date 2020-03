Kos v Lahtiju znova na stopničkah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski smučarski skakalec Lovro Kos je na drugi tekmi celinskega pokala v finskem Lahtiju tako kot v soboto zasedel drugo mesto in znova zaostal le za Avstrijcem Clemensom Leitnerjem. Četrti je bil Bor Pavlovčič.

Leitner, ki je vodil že po prvi seriji. Za zmago je skočil 125.5 in 127.5 metrov, zbral pa je 264,0 točk. Najbolj se mu je znova približal Kos, ki je bil po prvi seriji s 123 metri tretji, v finalu je s 122 metri in s skupno 241,6 točkami skočil na končno drugo mesto. Tretji je bil Poljak Pawel Wasek.

Tik pod zmagovalnim odrom je tokrat končal Bor Pavlovčič, ki je skočil 125 in 117 metrov, zbral pa je 234,6 točk. Rok Justin je po 109.5 metrih v prvi seriji, v finalu skočil 125 metrov, kar je bila tretja daljava, s skupno 215,0 točkami pa je končal na 13. mestu. Cene Prevc je bil 18., Jaka Hvala pa je končal mesto za njim.

Do konca sezone so še štiri tekme, dve v Zakopanah in dve čez dva tedna v ruskem Čajkovskem. V skupnem seštevku je Leitner povečal prednost pred rojakom Aignerjem, ki ga na Finskem ni bilo, Kos je osmi.

