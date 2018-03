Temperatura pred 57. Pokalom Vitranc narašča, ta konec tedna se bodo na tekmi svetovnega pokala pomerili najboljši veleslalomisti in slalomisti. Tako kot vsako leto tudi letos organizatorji računajo na lep športni dogodek, prav tako pa ne bi smeli imeti nobenih težav s pripravo proge.

Poligon v Podkorenu velja za enega najtežjih na tekmah svetovnega pokala, tako da bodo morali smučarji pokazati vse svoje znanje. Med njimi bodo tudi slovenski tekmovalci. V slovenski reprezentanci največ upov polagajo na Žana Koširja, ki je letos na svetovnem pokalu v Alta Badii že stal na stopničkah (3. mesto), v Kranjski Gori pa je njegov najboljši rezultat 16. mesto.

"Lahko bi jim pripravili led, a vseeno ne bi vsi imeli enakih pogojev." Foto: Sportida

Čeprav je že marec, pa gredo organizatorjem na roko nizke temperature. V noči na petek je sicer zapadlo nekaj malega snega, a to ne bo predstavljalo nobenih težav pri pripravi proge. "Potekajo še zadnji popravki na progi, ampak vse je pripravljeno tako, kot mora biti," je uvodoma povedal Medven, ki ob tem poudarja, da se trudijo, da bi proga zdržala tudi tekmovalce z nekoliko višjimi štartnimi številkami.

"To je šport v naravi in predvsem moški smučajo zelo na moč in trdo. Lahko bi jim pripravili led, a vseeno ne bi vsi imeli enakih pogojev. Proga bo tako pripravljena, da bodo imeli približno vsi enake pogoje. Sicer pa je vedno tako, da imajo prve štartne številke boljše pogoje kot zadnje."

Žan Kranjec je pred domačo tekmo optimističen. Foto: Getty Images

Tudi oni upajo, da bi Kranjcu najboljši rezultat uspel v Kranjski Gori

Zadnje domače stopničke na Pokalu Vitranc smo lahko videli leta 2001, ko je Uroš Pavlovčič v veleslalomu zasedel tretje mesto. Letos je resen kandidat za stopničke Žan Kranjec, ki v Kranjsko Goro prihaja kot član elitne sedmerice. Da je Žan v izjemni formi, je dokazal na nedavnih olimpijskih igrah, ko je prav v veleslalomu zasedel četrto mesto.

"Mi delamo z namenom, da bi imeli tudi domači tekmovalci dobre pogoje in da bi dosegli vrhunski rezultat. Dejstvo je, da imamo dobre tekmovalce. Žan (Kranjec op. p.) je eden izmed njih. Trenutno je on najbolj vroč in upamo, da bo rezultat sezone dosegel prav v Kranjski Gori," je še povedal naš sogovornik.

Kakšno bo vreme ta konec tedna? V Kranjski Gori bo vzdušje pravo zimsko, s temperaturami malo pod lediščem, velikega mraza pa ne pričakujemo," je napovedal meteorolog z Agencije za okolje Republike Slovenije Brane Gregorčič. Ne pričakuje, da bi organizatorji tekme zaradi vremena imeli težave, morda bi jo znala zagosti le občasna megla v zgornjem delu smučišča. "Odjuge ne bo, tako da ni nobenih ovir za odlično izvedbo tekmovanja, v nedeljo pa lahko pričakujemo nekaj sonca," je še napovedal Gregorčič.