Jure Aleš v Italiji do šestega mesta

Slovenec je za zmagovalcem Trymom Nygaardom Loeknom zaostal 6.66 sekunde, tudi tokrat pa ga je od višjih mest oddaljil skok.

"Pogoji so bili za tekmo perfektni, a moje počutje žal ni bilo takšno. Zadnje dni spim zelo slabo in že na startu nisem bil spočit. Nisem imel toliko energije, kakor bi jo moral imeti. Proge sem se lotil tudi malo preveč zadržano. Spet je bil skok tisti, ki me je ločil od stopničk oziroma bi me ločile štiri stotinke. A to zdaj ničesar ne spremeni, s tem nisem zadovoljen, s pristopom, preveč rezervirano sem se lotil cele proge, moral bi bolj napasti in v skok iti bolj suvereno. A je, kar je, zdaj se moram samo dobro spočiti pred odhodom v Francijo, da si naberem novih moči in da tam začnem ponovno iz ničle ter smučam tako, kot znam,'' je po šestem mestu dejal slovenski tekmovalec.

V ženski konkurenci je nastopilo 14 tekmovalk, a so bile prisotne vse najboljše smučarke. Maša Štrakl, ki je v tretjo sezono svetovnega pokala včeraj vstopila z 12. mestom, je tokrat zasedla mesto višje. Zmaga je šla v Švico, natančneje v roke serijske zmagovalke Amelie Reymond.

Dekleta in fantje se bodo zdaj preselili v francoski Pralognan-la-Vanoise, kjer se bo svetovni pokal nadaljeval v petek, ko sta na sporedu sprinta, v soboto pa prideta na vrsto nova klasika.

