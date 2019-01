Jure Aleš za začetek tik pod zmagovalnim odrom

Tekme svetovnega pokala so se začele v Italijanjskem La Thuileju. Jure Aleš je v seštevku dveh voženj dosegel četrti čas. Od odra za zmagovalce sta ga ločili malo manj kot dve sekundi. Zmagal je Norvežan Nygaard Trym Loeken, drugi je bil Švicar Nicolar Michel, trteji pa Francoz Philippe Lau.

"Vožnji sta mi dobro uspeli. V prvi sem bil morda malo preveč rezerviran v strmini, napako sem naredil tudi na skoku. Malo preveč sem taktiziral, mislil sem, da bo dovolj hitrosti in nisem odrinil stoodstotno. To je pomenilo, da skoka nisem naredil in sem dobil tri sekunde pribitka, kar me je na koncu ločilo od odra za zmagovalce. Brez te napake bi tekmo končal na drugem mestu. Druga vožnja je bila boljša, tudi samo smučanje je bilo boljše kot v prvo, tako da sem lahko zelo zadovoljen. Videl sem, da sem v smučanju hiter, danes me je skok stal stopničk, vendar grem z optimizmom naprej", je svoj nastop opisal Jure Aleš.

Na istem prizorišču so se pomerile tudi dekleta, za Slovenijo pa je nastopila Maša Štrakl, ki je končala na 12. mestu. Zmagala je Francozinja Argeline Tan Bouquet, druga je bila Švicarka Amelie Reymond, tretja pa Norvežanka Helde Guro Kjoelseth.

