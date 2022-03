Kilde do prve zmage na domačem dvorišču in novega globusa, Kline edini Slovenec s točkami

Po dveh smukih za svetovni pokal so danes v Kvitfjellu na Norveškem izpeljali še moški superveleslalom. Zmagal je domačin Aleksander Aamodt Kilde, ki si je s četrto zmago v sezoni že pred finalom zagotovil mali kristalni globus v tej disciplini. Kilde je v čakanju na končni razplet kar nekajkrat trepetal na vročem stolu. Zaostanki prvih zasledovalcev so bili namreč minimalni. Kanadčan James Crawford na drugem mestu se mu je približal na vsega sedem stotink sekunde. Na startu so bili tudi trije Slovenci, a je samo Boštjan Kline skočil do točk.