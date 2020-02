Narava spravila letalce v Kulmu v slabo voljo

V petek sta bila predvidena dva treninga, nato so prireditelji sprejeli odločitev, da bi bil na sporedu le eden, a je bil veter prehuda ovira za varnost udeležencev, zato je letalnica v oblačnem vremenu bolj ali manj samevala. Odpovedane so bile tudi kvalifikacije, v katerih naj bi nastopilo 53 tekmovalcev, med njimi tudi sedem slovenskih orlov.

FIS World Cup #BadMitterndorf: Todays training and qualification is canceled.

New schedule for Saturday:

9:45 am CET: Training (1 round)

11:00 am CET: Competition with all 53 athletes#skijumping #skiflying #FISskijumping