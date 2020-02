Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Domnom Prevcem je sezona, v kateri je naredil korak naprej v konstantnosti, ni pa mu še uspel preboj povsem v ospredje. Skokov se loteva na bolj premišljen način kot v preteklosti: "Nekako si za vsako stvar vzamem več časa in bolj premislim, kako bi se je lotil. Ne naredim takoj enega koraka naprej, ampak si vzamem čas za premislek."

Na devetnajstih tekmah v tej sezoni se Domnu Prevcu le dvakrat ni uspelo uvrstiti med dobitnike točk. Napredka se je razveselil, zdaj pa upa, da bo prišel čas za vstop v elitno deseterico. Dvakrat je bil deveti, najvišje pa v Saporu, kjer je bil četrti in za las zgrešil stopničke.

Zaveda se, da se mora zgoditi le še klik, tega pa bi lahko dočakal ta konec tedna na letalnici na Kulmu. Na tej skakalci pridejo z mize nekoliko višje, Domen pa je v svetovnem pokalu dokazano med najboljšimi v zraku.

"Pričakujem več od sebe, sem pa zadovoljen. Če pogledam posamezen dan na prizorišču, mi zdaj uspeta že dva dobra posamična skoka. Ni se mi sicer še vse izšlo. Ko se bo, bo prišel še takšen rezultat, kot si želimo. Zadovoljen sem s tem, kar sem do zdaj dosegel. Nimam nobenih obrobnih stvari, ki bi jih moral urediti. Na tekme grem lahko osredotočen na skoke," poudarja.

"Ne naredim takoj enega koraka naprej"

Njegov cilj je na vsakem prizorišču priti med najboljšo deseterico. Ko si enkrat v njej, pa je lahko pot do stopničk zelo blizu, saj je konkurenca izenačena. Tega se najmlajši od bratov Prevc zaveda.

Domen Prevc je bil v tej sezoni najbližje stopničkam v Saporu, kjer je osvojil četrto mesto. Foto: Sportida

Ključno pri njem je, da je naredil miselni preskok, saj smo v preteklosti iz ust trenerjev večkrat slišali, da bo Domen tisti pravi, ko bo misli povsem usmeril k skokom: "Nekako si za vsako stvar vzamem več časa in bolj premislim, kako bi se je lotil. Ne naredim takoj enega koraka naprej, ampak si vzamem čas za premislek. Do zdaj se je vedno izkazalo, da je bilo to v redu. Manj je zaletavanja."

Tudi ob prihodu s prizorišč se drugače loteva tedna. Bolj posluša sebe in gleda, kaj njegovo telo potrebuje: "Ni tako kot v preteklih sezonah, ko sem ob vrnitvi s tekme v ponedeljek oziroma torek naredil kondicijski trening le zato, da sem ga. Zdaj, ko pridem domov, sem osredotočen in pogledam, kaj bi lahko naredil tisti dan. Teden tako začnem z mislijo, da bom v petek na novem prizorišču s prvim skokom začel konec tedna, kot je treba."

Se bo "klik" zgodil na letalnici na Kulmu?

Veliko poudarka namenja opremi, saj želi imeti najboljši material, da se bo na skakalnici dobro počutil: "Razmišljam, pogovarjam se, grem do Petra Slatnarja, v Ljubljano po material, če je treba … Naredim vse, kar je mogoče, da imam naslednji konec tedna res tak material, kot si želim."

Naslednja postojanka je letalnica Kulm, na kateri bi ga lahko poneslo daleč. Morda po daljšem premoru tudi na zmagovalni oder. Foto: Sportida

Na Kulmu, kjer bodo poleti ta konec, je leta 2018 že nastopil in zasedel enajsto mesto. Prav ta avstrijska letalnica bi lahko bila tista, na kateri bi se zgodil tisti "klik", ki si ga želi. A ni edini v slovenski reprezentanci, ki upa na preporod. Zlasti na letalnicah se dobro znajdeta tudi Peter Prevc in Timi Zajc, konec koncev pa tudi Jurij Tepeš. Ta sicer ni v takšni skakalni formi, kot smo bili od njega vajeni v preteklosti, a lahko kljub temu pozitivno preseneti.