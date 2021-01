Vroča Italijanka naskakuje že peto zmago, Meta Hrovat prvo slovensko orožje

Prvi tek ženskega veleslaloma se bo na Južnem Tirolskem začel ob 10.30. Prva bo nastopila Francozinja Tessa Worley, sledili ji bosta Švicarka Michelle Gisin in vodilna v skupnem seštevku za svetovni pokal, Slovakinja Petra Vlhova, številko 4 ima Američanka Mikaela Shiffrin, Italijanka Marta Bassino, najboljša veleslalomistka v tej sezoni, pa se bo predstavila kot sedma.

Meta Hrovat je na zadnjem veleslalomu stopila na zmagovalni oder. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Žreb je najboljši slovenski veleslalomistki Meti Hrovat dodelil številko 12, priložnost za nove točke pa bodo v Dolomitih iskale še tri njene rojakinje, to so Tina Robnik (24), Ana Bucik (26) in Neja Dvornik (53). Hrovatova se je izkazala na zadnjem veleslalomu, ko je v Kranjski Gori stopila na zmagovalni oder in osvojila tretje mesto.

Drugi tek se bo začel ob 13.30.

Shiffrinova naskakuje že 69. zmago

V veleslalomski razvrstitvi je z naskokom najboljša Marta Bassino. 24-letna Italijanka je osvojila okroglih 400 točk. Kar štirikrat je že stopila na najvišjo stopničko (Sölden, Courchevel, dvakrat Kranjska Gora), enkrat pa je bila najboljša Mikaela Shiffrin (Courchevel). Američanka se lahko pohvali že z 68 zmagami za svetovni pokal. Več sta jih v zgodovini alpskega smučanja zbrala le Šved Ingemar Stenmark (86) in njena rojakinja Lindsey Vonn (82).

Mikaela Shiffrin je edina alpska smučarka, ki se je v tej sezoni poleg Marte Bassino uvrstila na seznam zmagovalk veleslalomskih preizkušenj. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V skupnem seštevku svetovnega pokala bo tudi po tej tekmi v vodstvu Slovakinja Petra Vlhova (861), saj ima pred najbližjo zasledovalko, Švicarko Michelle Gisin (743), 118 točk prednosti.

Kronplatz, veleslalom (ženske):

