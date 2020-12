Norvežani pričakovani zmagovalci, Slovenci za deseterico

Norveški biatlonci so v Kontiolahtiju na Finskem po pričakovanjih zmagali na uvodni štafetni tekmi tekmi sezone. Izreden napredek in dobro formo so na drugem mestu potrdili Švedi, ki so osvojili drugo mesto, tretji so bili Nemci. Slovenska četverica Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan je osvojila 12. mesto.