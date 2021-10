Kombinatorci prvič tudi z ženskim delom ekipe

"Najprej se je Volavškova pridružila fantom na treningih, ker nas ni veliko. Prejšnje leto zaradi pandemije novega koronavirusa ni bilo veliko tekem, le nekaj pozimi. Dvignili smo formo letos poleti, drugo mesto v skupnem vrstnem redu Volavškove je res zelo dober izid, tudi Vid Vrhovnik je dobro tekmoval, kar lepo izhodišče za zimsko sezono," je ocenil Janus, pred leti tvorec velikih uspehov v slovenskih smučarskih skokih.

Ema Volavšek je poleti blestela. Foto: Guliverimage

Od slednjih so tekmovalke in tekmovalci v nordijski kombinaciji še zelo oddaljeni. "Imamo še precej dela, pošteno povedano, predvsem v skakalnem delu. Težko je najti harmonijo med teki in skoki. Imamo nekaj preglavic, priznam, ampak še dovolj časa do zime," je menil Janus.

Janus vesel, da bodo tekme tudi v Planici

Želja Gorana Janusa je, da kombinatorci na OI dosežejo najboljšo slovensko uvrstitev. Foto: Vid Ponikvar Tudi v preteklosti, ko je bil še v vodstvu skokov, ga je precej zanimala nordijska kombinacija, zato je lažje zamenjal panogo. "Anže Obreza je zadolžen za teke, je drugi trener ekipe. Delamo pa skupaj, smo kot mala družina in zelo povezani," je povedal Janus.

Svetovni pokal se bo z novo sezono začel 26. novembra v Kusamu, kjer bosta nastopila Vrhovnik in Gašper Brecelj, Ema Volavšek in Silva Verbič se bosta pridružila karavani teden dni kasneje v Lillehammerju.

"Veseli smo, da imamo svetovni pokal tudi v Planici. Treba bo izpolniti normo in si tako izboriti nastop na olimpijskih igrah v Pekingu, vrhuncu zime. V dveh letih pa smo imeli v ekipi veliko bolezni in poškodb, tretje leto sodelovanja začenjamo. Mislim, da smo na začetku lepe poti. Na OI je v nordijski kombinaciji 12. mesto najboljša slovenska uvrstitev doslej in to želimo v Pekingu izboljšati," je enega od ciljev sezone predstavil Janus.