Klaebu še tretja preizkušnja na novoletni tekaški turneji

Klaebo je dobil že 14. etapo na novoletnih turnejah, od tega ima sedem zmag na razdalji ter sedem v sprintih. Na tej turneji je bil najboljši na uvodnem sprintu v Val Müstairju, nato pa je v istem kraju dobil še zasledovalno preizkušnjo.

V karieri je Klaebo še 55. stal na najvišji stopnički preizkušenj za svetovni pokal ter zabeležil skupno 75. stopničke.

Danes je na drugem od treh prizorišč na letošnji novoletni turneji stopnjeval ritem po umirjenem začetku in na koncu drugouvrščenega rojaka Simena Hegstada Krügerja ugnal za 12,4 sekunde. Popolno norveško prevlado je potrdil Didrik Toenseth, ki je na tretjem mestu zaostal 22,4 sekunde.

Na startni listi je bil od Slovencev Miha Šimenc, ki je bil 76. z zaostankom 3:08,7 minute. Vili Črv se današnje preizkušnje ni udeležil. Anže Gros pa je turnejo sklenil že po obeh švicarskih tekmah.

Ob 14.45 se bodo na 10 km v klasični tehniki pomerile tudi ženske, med njimi bosta dve Slovenki, Eva Urevc in Anja Mandeljc.

Izidi, 10 km klasično:

- moški:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 21:38,5

2. Simen Hegstad Krüger (Nor) +12,4

3. Didrik Toenseth (Nor) 22,4

...

76. Miha Šimenc (Slo) 3:08,7

...

- ni startal: Vili Črv (Slo)

Novoletna turneja (3):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 49:27

2. Paal Golberg (Nor) 0:37

3. Simen Hegstad Krüger (Nor) 0:40

...

67. Miha Šimenc (Slo) 5:29

...

Vrstni red v svetovnem pokalu (13 od 31):

1. Paal Golberg (Nor) 871 točk

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 782

3. Federico Pellegrino (Ita) 611

...

114. Miha Šimenc (Slo) 38

126. Vili Črv (Slo) 18

147. Anže Gros (Slo) 3

...