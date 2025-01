Klaebo četrtič zmagovalec novoletne turneje

Norveški tekaški as Johannes Hoesflot Klaebo je še četrtič zmagovalec novoletne tekaške turneje Tour de ski. V zadnji etapi, desetkilometrski preizkušnji s skupinskim startom in zaključnim vzponom na Alpe Cernis sicer ni bil med najboljšimi, zasedel je 18. mesto, a je zadržal prednost v skupnem seštevku.

Četrta zmaga na turneji za Norvežana pomeni, da se je izenačil z najuspešnejšima tekmovalcema Švicarjem Dariom Cologno in Poljakinjo Justyno Kowalczyk. Pred tem je bil najboljši že v letih 2019, 2022 in 2023. Branilec naslova Norvežan Harald Oestberg Amundsen se je med tednom kljub dvema etapnima zmagama zaradi bolečega grla umaknil s turneje.

Zaključni vzpon na Alpe Cernis je sicer najbolje opravil njegov rojak Simen Hegstad Kruger, ki je imel 7,8 sekunde prednosti pred Avstrijcem Miko Vermeulenom in 10,7 sekunde pred Nemcem Friedrichom Mochom. Do zadnje etape drugouvrščeni Erik Valnes je precej zaostal in v skupnem seštevku celo izpadel iz najboljše deseterice. Skupno drugo mesto je z zaostankom minute in 23 sekund tako zasedel Vermeulen, tretji je bil Francoz Hugo Lapalus.

Miha Ličef se je v zadnjem dejanju turneje uvrstil na 35. mesto, za zmagovalcem je zaostal dve minuti, deset sekund in tri desetinke, Vili Črv pa je bil 42., zaostal je dve minuti, 44 sekund in desetinko. V skupnem seštevku je bil Ličef 45. (+12:57,6), Črv pa 48. (17:35,4).

V svetovnem pokalu je Klaebo še povečal vodstvo, ima 1217 točk, Amundsen je ostal pri 836, na tretje mesto se je prebil Italijan Federico Pellegrino, ima 776 točk. Od Slovencev z 98 točkami, kar ga uvršča na 68. mesto, ostaja najboljši Miha Šimenc, ki tako kot Nejc Štern na turneji ni nastopil, nekaj novih točk pa sta za osvojila Ličef in Črv.