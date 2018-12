Johaugovi desetkilometrska tekma v Davosu, Čebaškova 17.

Čebaškova je zaostala 1:41,3 minute.

Eva Urevc je na 42. mestu zaostala 2:26,2 minute. Anamarija Lampič je z zaostankom 3:00,4 osvojila 52. mesto.

Čebaškova je bila celotno tekmo na dobri poti. Ves čas je tekla med 12. in 15. mestom, tudi v cilj je prišla kot 15., do konca sta jo prehiteli še dve tekmovalki.

Ob 11.30 bo v Davosu še moška tekma na 15 kilometrov, na startu bo en Slovenec, Miha Šimenc.

Izidi:

1. Therese Johaug (Nor) 26:06,9

2. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) + 12,1

3. Krista Parmakoski (Fin) 19,2

4. Ebba Andersson (Šve) 38,2

5. Jessica Diggins (ZDA) 1:01,2

6. Rosie Brennan (ZDA) 1:04,9

7. Teresa Stadlober (Avt) 1:09,3

8. Anastazija Sedova (Rus) 1:11,4

9. Natalija Neprjajeva (Rus) 1:17,4

10. Elisa Brocard (Ita) 1;22,0

...

17. Alenka Čebašek (Slo) 1:41,3

42. Eva Urevc (Slo) 2:26,2

52. Anamarija Lampič (Slo) 3:00,4



svetovni pokal, skupno:

1. Therese Johaug (Nor) 600

2. Ingvild Flugstad Östberg (Nor) 451

3. Ebba Andersson (Šve) 409

4. Krista Parmakoski (Fin) 405

5. Charlotte Kalla (Šve) 369

6. Stinna Nilsson (Šve) 340

7. Natalija Neprjajeva (Rus) 302

8. Julija Belorukova (Rus) 271

9. Ida Ingemarstodder (Šve) 243

10. Sadie Bjornsen (ZDA) 231

...

24. Katja Višnar (Slo) 67

28. Alenka Čebašek (Slo) 57

50. Anamarija Lampič (Slo) 18

51. Vesna Fabjan (Slo) 18

60. Eva Urevc (Slo) 13