Johaugova zmagala v Lillehamerju, Čebaškova 19.

Druga je bila Švedinja Ebba Andersson z 9,2 sekunde zaostanka, tretja pa njena rojakinja Charlotte Kalla (+15,7).

Na 47. mestu je bila Anamarija Lampič (3:17,4), Vesna Fabjan je bila 51. (3:35,6), 54. Katja Višnar (3:50,2), 57. Anita Klemenčič (4:05,1), 58. med 72 uvrščenimi pa Eva Urevc (4:05,2).

Ob 12.15 se bo začela še moška tekma na 15 km v prosti tehniki, na startu bodo trije Slovenci Miha Šimenc, Janez Lampič in Luka Prosen.

Izidi:

Ženske, 10 km prosto:

1. Therese Johaug (Nor) 26:22,4

2. Ebba Andersson (Šve) + 9,2

3. Charlotte Kalla (Šve) 15,7

4. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 34,8

5. Krista Parmakoski (Fin) 43,5

6. Ragnhild Haga (Nor) 55,9

...

19. Alenka Čebašek (Slo) 55,7

47. Anamarija Lampič (Slo) 3:17,4

51. Vesna Fabjan (Slo) 3:35,6

54. Katja Višnar (Slo) 3:50,2

57. Anita Klemenčič (Slo) 4:05,1

58. Eva Urevc (Slo) 4:05,2

Svetovni pokal, skupno (4 od 32):

1. Julija Belorukova (Rus) 168

2. Therese Johaug (Nor) 150

3. Charlotte Kalla (Šve) 149

...

32. Alenka Čebašek (Slo) 23

33. Katja Višnar (Slo) 22

37. Anamarija Lampič (Slo) 18

51. Vesna Fabjan (Slo) 7