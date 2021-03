Italijanka si lahko pribori veleslalomski globus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veleslalom v Jasni bo odprla Švicarka Lara Gut-Behrami, za katero je izvrstno svetovno prvenstvo v Cortini. V Italiji je osvojili dve zlati kolajni, postala je tudi svetovna veleslalomska prvakinja, in bron.

Vodilna veleslalomistka sezone Marta Bassino bo imela številko 6, ob ugodnem razpletu tekme si lahko že danes zagotovi mali kristalni globus. Italijanka ima pred najbližjo zasledovalko Tesso Worley kar 124 točk prednosti. Do zdaj so se veleslalomskega kristala veselile tri njene rojakinje: Deborah Compagnoni, Denise Karbon in Federica Brignone.

Na štartu bodo tudi štiri Slovenke. Kot prva bo s številko 8 nastopila Meta Hrovat, sledile ji bodo Ana Bucik (20), Tina Robnik (23) in Andreja Slokar (49).

Finalna vožnja je predvidena ob 12.30.

Jasna, veleslalom, ženske, štartna lista

