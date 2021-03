Francoski smučarski as se po sezoni poslavlja

"Po 17 letih v svetovnem pokalu je prišel čas, da končam to pomembno poglavje svojega življenja in smuči po sezoni postavim v kot. Strast do smučarskih dirk me je vodila, da sem se bojeval za uresničitev svojih otroških sanj in jih živel na smučeh do 36. leta," je na družbenih omrežjih sporočil Grange.

Zdaj že 36-letni Francoz je v karieri dobil devet tekem svetovnega pokala, a zadnjo pred desetimi leti v Schladmingu. Leta 2009 je osvojil tudi mali slalomski kristalni globus. Na velikih tekmovanjih je osvojil tri kolajne, ob dveh naslovih svetovnega slalomskega prvaka (v letih 2011, 2015) je na SP osvojil še slalomski bron (2007).

To je že drugo odmevno slovo v izbrani vrsti glaskih petelinov letos. Januarja je športno pot končal tudi Julien Lizeroux.